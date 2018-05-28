Erdoğan'ınki tartışma konusu olmuştu; sınıf arkadaşlarıyla buluşan İnce, mezun olduğu fakültenin önünde diploma fotokopisini dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının varlığına dair kamuoyundaki tartışma devam ederken; CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 1986 yılında mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi önünde sınıf arkadaşlarıyla buluştu ve diplomasının fotokopisini dağıttı.

Balıkesir'de partisinin düzenlediği miting öncesinde havayoluyla kente gelen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mitinge geçmeden önce 1986 yılında mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’ne geldi. İnce'yi burada vatandaşlar ve partililer karşıladı. Mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi içerisine giren İnce, burada partilileri uyararak sadece mezun olduğu sınıf arkadaşları ve hocaları ile bir araya geleceğini belirterek, fakültenin dışına çıkmalarını istedi.

Necatibey Eğitim Fakültesi girişinde mezun olduğu sınıf arkadaşları, dönem arkadaşları ve hocaları ile buluşan İnce, arkadaşlarının lakaplarını tek tek söyledi ve toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. İnce, sohbet ve fotoğraf çekiminin ardından seçmenlere mezun olduğu fakültenin diplomasını dağıttı ve kaç dönem okuduğundan bahsetti.

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi dekanlığını ziyaret ettikten sonra fakülte bahçesi ve kantinini gezen İnce, kendisine gösterilen yoğun ilginin ardından Kuvayi Milliye Meydanı'nda vatandaşlara seslenmek üzere fakülteden ayrıldı.