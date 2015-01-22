Erdoğan'ın ziyareti öncesi Somali'de Türk heyetine bombalı saldırı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yarınki Somali ziyareti öncesi, Mogadişu'daki Türk heyetinin kaldığı otelin önünde bombalı saldırı düzenlendi. El Kaide bağlantılı Eşşebab örgütünün üstlendiği saldırıda bir Türk hafif şekilde yaralanırken; ikisi saldırgan, beş kişinin öldüğü belirtildi. Dışişleri, Erdoğan'ın ziyaretinin şu aşamada iptalinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı kaynakları, şunları söyledi:

“Öncü giden polislerin kaldığı otele bombalı araçla saldırı düzenlendi. Araç otelin kontrol mekanizmasında patlatıldı. Vatandaşlarımız etkilenmedi. Sadece bir vatandaşımız otelin camlarının patlamanın etkisi ile kırılması sonucu çok hafif bir şekilde yaralandı.”

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, "Güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarılmasını istedik. Henüz saldırıyı kimin yaptığını söylemek için erken. Yakından takip ediyoruz" dedi.

'İkisi saldırgan dahil en az 5 ölü'

Büyükelçi Bekar şöyle devam etti:

"Bomba yüklü araç güvenlik noktasında patlatıldı. Elimizdeki ilk bilgilere göre güvenlik noktasındaki üç Somalili güvenlik gücü hayatını kaybetti. Saldırganların da iki kişi olduğunu ve aracın içinde öldüklerini öğrendik. Olayı yakından takip ediyoruz. Resmi olarak saldırıyı üstlenen bir örgüt yok henüz. Ancak bu saldırıyı yapabilecek kapasitedeki örgütler de belli. Güvenlik önlemleri Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti öncesinde en üst seviyede alınmıştı. Akşam saatlerinden sonra yollar kapatılacaktı. Ancak güvenlik önlemlerinin daha da artırılmasını istedik ve artırılacak."

Dışişleri yetkilileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin de şu aşamada iptalinin söz konusu olmadığını belirtti.

Eşşebab şüphesi

AFP'ye konuşan görgü tanıkları, otelin kapısına doğru hızla yaklaşan bir otomobil gördüklerini, ardından da şiddetli bir patlama yaşandığını söyledi.

AFP, saldırının El Kaide bağlantılı Somalili örgüt Eşşebab izleri taşıdığını bildirdi.

Bir görgü tanığı Reuters'a yaptığı açıklamada, patlamanın etkisiyle tahrip olan olan kapının önünde, saldırıda ölen iki polise ve intihar saldırganı olduğu tahmin edilen bir kişiye ait cesetler gördüğünü söyledi.

Reuters'a açıklama yapan Somali polisi, Türk heyetinin otelin içinde ve güvende olduğunu açıkladı.

Afrika gezisi kapsamında bugün Etiyopya'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarınki Cibuti ziyaretinin ardından Somali'nin başkenti Mogadişu'ya geçeceği açıklanmıştı.

Türk Büyükelçiliği saldırıya uğramıştı

Mogadişu’da daha önce de, Haziran 2013'te Türk Büyükelçiliği’nin ek binası önünde intihar saldırısı düzenlenmiş, çatışmada polis memuru Sinan Yılmaz şehit olmuştu. Saldırıyı Türkiye’nin Somali’ye desteğinden rahatsız olan El Kaide bağlantılı El Şebab örgütü üslenmişti.

Mayıs 2014'te ise yine Mogadişu’da, Türk Hava Yolları’na (THY) güvenlik hizmeti veren bir firmanın Güvenlik Şefi Sadettin Doğan, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.