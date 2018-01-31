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Dünya

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Roma'da olağanüstü güvenlik önlemleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'da Papa Francis'i ziyaret edecek

31 Ocak 2018 22:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vatikan'daki Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis'le görüşmek için gideceği İtalya'nın başkenti Roma'da olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştireceği seyahat kapsamında Papa'nın yanı sıra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile de görüşecek. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve bazı bakanların da eşlik etmesi bekleniyor.

'Yeşil bölge' oluşturulacak, gösteriye izin verilmeyecek

Roma Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı karara göre, Erdoğan'ın Roma'ya ulaşacağı Pazar gününden Roma'dan ayrılacağı Pazartesi akşamına kadar kentte 3500 güvenlik görevlisiyle yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Kent merkezinde bir "yeşil bölge" (green zone) oluşturulacak ve bu alanda herhangi bir gösteriye izin verilmeyecek. Güvenlik önlemleri kapsamında, "nükleer, biyolojik, kimyasal ve radyolojik" tehlikelere karşı eğitilen NBCR timleri de hazırda tutulacak.

İtalyan ANSA haber ajansı, "Kürt toplumuyla birlikte" gösteri ya da eylem yapmasından şüphelenilen derneklerin de özel olarak izleneceğini yazdı. Il Tempo gazetesi de dün baş sayfasından "Erdoğan'ın Roma'ya gelmesi nedeniyle gizli servis alarmda" başlıklı bir haber yayımlayarak, "Kürt toplumu tarafından, Avrupa'daki havaalanlarında Türk yolculara yönelik eylemler" düzenlenmesi riskinin de ele alındığını yazdı. Gazete, Türk ordusuna silah satan İtalyan ve Fransız şirketlerin gösterilere hedef olması ihtimalinin de değerlendirildiğini belirtti.

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