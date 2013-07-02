Erdoğan'ın ziyareti öncesi İsrail'den kötü sürpriz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günler için planlanan Gazze ve Ramallah ziyaretleri öncesinde İsrail Büyükelçiliği vize işlemlerini durdurdu. İsrail'in kontrolünde olan Ramallah'a gidişlerde İsrail vizesi alınması gerekirken, İsrail Büyükelçiliği'nin kararı özellikle bölgede gidecek gazetecileri zora soktu.

İkinci emre kadar vize yok

İsrail Büyükelçiliği, vize başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarına, İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndaki iş yavaşlatma nedeniyle konsolosluk hizmetlerinin yeni bir talimata kadar verilemediğini açıkladı. İsrail Büyükelçiliği'nden vize başvurusu yapanlara verilen yazılı belgede ayrıca, "Büyükelçiliğimiz, meydana gelen olumsuzluk nedeni ile üzüntülerini ifade eder. en kısa zamanda size hizmet vermeyi ümit ederiz" denildi.