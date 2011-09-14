-Erdoğan'ın ziyareti İtalyan basınında ROMA (A.A) - 14.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yaptığı resmi ziyareti, İtalyan gazetelerinde geniş yer bulurken, ''Corriere della Sera'' gazetesi haberi okuyucularına "Mısırlılar, Erdoğan'ı 'yeni Arap kahramanı' olarak selamladı" başlığıyla duyurdu. Başbakan Erdoğan'ın Mısır'dan başladığı ''Arap Baharı'' turu dünyada geniş yankı uyandırırken, İtalyan basını da ziyareti yakından takip ediyor. ''Corriere della Sera'' gazetesi, Başbakan Erdoğan'ın 6 bakanı ve 170 iş adamı ile gittiği Mısır'da halk tarafından "Yeni Arap Kahramanı" olarak karşılandığını belirten bir başlık attı. Haberde, Erdoğan'ın yeni Mısır'ın doğumuna Türkiye'nin yardım edeceği sözünü verdiği ve "Şundan eminiz ki, birlikte karışıklıkların üstesinden geleceğiz" dediğini yazdı. Başbakan Erdoğan'ın ''Yeni Arap kahramanı'' olma yolunda Ortadoğu'da hayal kırıklığına uğramadığı ifade edilen haberde, bir araştırma şirketinin Erdoğan'ın bölge halkları tarafından ne kadar sevildiğine dair bir ankete yer verildi. Ankete göre, Erdoğan, Mısırlıların yüzde 78'i, Ürdünlülerin yüzde 72'si ve Lübnanlıların yüzde 62'si tarafından seviliyor, İsraillilerin yüzde 95'inin ise nefret ettiği kaydedildi. ''Corriere della Sera''nın haberinde, Erdoğan'ın "eski arkadaşı" olarak tanımlanan Suriye Lideri Beşşar Esad'a, "İddialar kanla örtbas edilemez" diye seslendiği, Filistin'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda tanınmasının bir 'seçenek' değil 'zorunluluk' olduğuna ve Gazze'de ağlayan bir çocuk olduğunda Ankara'daki bir annenin kalbinin sızladığına dikkati çektiği bildirildi. -La Repubblıca- ''La Repubblica'' gazetesi de Erdoğan'ın Mısır ziyaretine tam sayfa ayırırken, Erdoğan'ın İsrail-Türkiye ilişkileri ve Filistin'in durumuna yönelik sarf ettiği sözlere ağırlık verdi. Haberde, Erdoğan'ın, Mavi Marmara saldırısıyla bozulan Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzelmesinin, Türkiye'nin öne sürdüğü özür, tazminat ve Gazze ablukasının kaldırılması şartlarına bağlı olduğunu hatırlattığı belirtildi.