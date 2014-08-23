Erdoğan'ın yemin törenine 22 ülkenin lideri katılacak

10 Ağustos'ta yapılan seçimlerde halkın oyuyla Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etme ve devir teslim törenine yabancı devletlerden 5'i devlet başkanı, 9'u cumhurbaşkanı, 8'i de başbakan seviyesinde olmak üzere çok sayıda davetli katılacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, törene devlet başkanı seviyesinde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Benin Devlet Başkanı Thomas Boni Yayi, Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Togo Devlet Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı (Devlet Başkanı seviyesinde) Aguila Saleh Issa Quaider katılım sağlayacak.

Katar Emiri Tamim Bin Hamad Al-Thani'nin katılacağı devir teslim törenine Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, Moldova Cumhurbaşkanı Nicolae Timofti, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujor Nishani, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Mahmud, Kosova Cumhurbaşkanı Atifete Jahjaga, Gambiya Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Isatau Nije Saidy, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konsey Başkanı Bakir İzzetbegoviç de katılacak.

Azerbaycan Meclis Başkanı Otkay Esedov ve Fildişi Sahili Millet Meclisi Başkanı Guillaume Kigbafori Soro'nun ülkelerini temsil edecekleri törende Cezayir Ulusal Konsey Başkanı Abdelkader Bensalah ve Gana Devlet Başkan Yardımcısı Kwesi Amissah Arthur da hazır bulunacak.

Törende Romanya Başbakanı Victor Ponta, Belarus Başbakanı Mikhail V. Miyasnikovich, Gabon Başbakanı Dainel Ona Ondo, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Ürdün Başbakanı Abdullah Ensour, Tacikistan Başbakanı Qohir Rasulzoda, Nijer Başbakanı Brigi Rafini ve Fas Hükümet Başkanı Abdelilah Benkirane de ülkelerini hükümet başkanı seviyesinde temsil edecek.

Devir teslim töreninde çok sayıda ülkeden bakanlar ve uluslararası kuruluşlar da katılacak.