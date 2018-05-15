"Erdoğan'ın yazlık sarayı için 40 bin ağaç kesildi" haberine erişim engeli

Cumhuriyet gazetesinin "Erdoğan'ın 'yazlık sarayı' için 40 bin ağaç katledilmesini protesto edenlere jandarmadan 'damperli' engel" başlıklı haberine erişim engeli getirildi.

Muğla’nın Marmaris İlçesi Okluk Koyu’nda bulunan ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yaz tatillerini geçirdiği Cumhurbaşkanlığı konutu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için yıkılarak yeniden inşa ediliyor. 4 oda ve 1 salondan oluşan 230 metrekarelik Okluk Konutu’nun yerine planlanan yazlık sarayın 300 odalı olacağı belirtiliyor. Mart ayında yazlık saray için 40 bine yakın sığla ve çam ağacı kesilmiş, 24 STK, yaşanan bu ağaç katliamını protesto etmek istemişti. Ancak jandarma ekipleri, Okluk Koyu Kavşağı Yeşilbelde bölgesinde, yolu Damperli kamyonlarla kesip; çevrecilerin basın açıklaması yapmasına izin vermemişti.

Erişim engeli getirildi

Cumhuriyet gazetesi, 1 Mart 2018 tarihli "Erdoğan'ın 'yazlık sarayı' için 40 bin ağaç katledilmesini protesto edenlere jandarmadan 'damperli' engel" başlıklı haberine ilişkin erişim engeli getirildiğini duyurdu.