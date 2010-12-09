-ERDOĞAN'IN YARDIMIYLA HAYATA TUTUNDU İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Makedonya'nın başkenti Üsküp'te okul çıkışında bir arabanın çarpması sonucu komaya giren ve beyin kanaması teşhisi konan 9 yaşındaki Alberk Ademoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi edildi. Ademoğlu'nun doktoru Florence Nightingale Hastanesi Nöroşiruji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kuday, yaptığı açıklamada, Ademoğlu'nun arabanın çarpması sonucu ciddi bir şekilde yaralandığını, kaza sonrası ilk müdahalenin, babası Makedonya Fahri Türk Konsolosu Aydoğan Ademoğlu tarafından hastaneye kaldırıldıktan sonra ülkesinde yapıldığını söyledi. Makedonya'daki sağlık koşullarının yetersiz oluşu nedeniyle Ademoğlu'nun Türkiye'ye nakledilmesine karar verildiğini ve bu naklin gerçekleştiğini söyleyen Kuday, ''Alberk, acilen dalak ameliyatı oldu. Beyninde de çarpmalardan dolayı kanama ve ezikler vardı'' dedi. Prof. Dr. Kuday, Ademoğlu'nun Kurban Bayramı'nın 2. günü geçirdiği kaza sonucu 17 gün önce Türkiye'ye getirildiğinde beyninin hem sağ, hem de sol tarafında ezikler olduğunu belirterek, ''Bazen böyle hastaları ameliyat etmeyiz. İlaçlarla tedavi etmeye çalışırız. Alberk'i uzun süre uyuttuk. Sonra yavaş yavaş tüpünü çıkardık. Bir müddet daha yoğun bakımda kaldı. Sonra normal servise aldık. Diğer tetkikleri yapıldı. Filmler çekildi, gayet normal. Bugün veya yarın evine göndereceğiz'' diye konuştu. Oğlunun sağlığına kavuşmasından mutlu olan Makedonya Fahri Türk Konsolosu baba Aydoğan Ademoğlu, kaza sonrası Alberk'i tedavi ettirecekleri en uygun yerin Türkiye olduğunu ve Prof. Dr. Cengiz Kuday'ın beyin cerrahisinde yetkin hocalardan biri olduğu için burayı tercih ettiklerini belirtti. Ademoğlu, Alberk'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi olduğunu ifade ederek, ''Bizim ana vatanımız Türkiye'dir. Makedonya'daki sağlık sisteminin Türkiye'deki gibi olması için en az 20 sene geçmesi gerekir. İmkanı olanlar tedavi olmak için Makedonya'dan Türkiye'ye geliyor. Türkiye sağlık bakımından Avrupa'nın gidişatı en iyi olan ülkelerinden. Sadece Makedonya değil, çoğu Avrupa ülkesinin vatandaşı da Türkiye'yi tercih ediyor'' şeklinde konuştu.