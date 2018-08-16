Erdoğan'ın uçağına eskortluk yapan pilot, ‘FETÖ'den tutuklandı

NATO bünyesindeki Tiger filoda görevli F-16 pilotu ikiz kardeşler ‘FETÖ’ üyeliği iddiasıyla tutuklandı. Kardeşlerden birinin 15 Temmuz’dan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uçağına eskortluk yapan F-16 pilotu olduğu öğrenildi.

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre darbe girişiminde görev aldığı gerekçesiyle ‘FETÖ’ üyeliğinden tutuklanan yüzbaşı İbrahim Poyraz’ın, F-16 pilotu ikiz kardeşleri de tutuklandı.

Üç kardeşin de birçok pilot adayının elendiği uçuş okulundan F-16 pilotu yapılarak mezun edildiği öne sürüldü.

ByLock kullanmadan kendilerini gizledikleri belirtilen üç kardeşten ağabey İbrahim Poyraz, 15 Temmuz gecesi Hava Harp Akademisi’nde darbe toplantısına katıldığı, iki subayın rehin alınmasına karıştığı ve darbe girişiminde aktif rol aldığı gerekçesiyle tutuklu.

NATO bünyesindeki 192’nci Tiger filoda görev yapan ikizler Yunus ve Emre Poyraz da İzmir ve Konya’daki mahrem yapı soruşturmalarında ‘FETÖ’ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklandı.

29 yaşındaki Yunus Poyraz’ın, 15 Temmuz’dan sonra Erdoğan’ın uçağına eskortluk yapması için görevlendirildiği belirtildi.