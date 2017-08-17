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"Erdoğan'ın torununa verdiği 'Aybüke' ismi, İslamcı - Türkçü ideolojinin bir sonucu mu?"

"Aybüke, 'Ay gibi güzel, ay gibi parlak, ay gibi temiz' anlamlarında kullanılan bir kelime"

17 Ağustos 2017 11:47

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın altıncı torununa verdiği "Canan Aybüke" ismiyle ilgili olarak "Aybüke, Alparslan Türkeş ile birlikte yükselen Türk milliyetçiliğinin izleyicileri arasında da tercih edilen bir kız ismi. Bu acaba Erdoğan’ın yeni sahiplendiği İslamcı–Türkçü ideolojinin bir sonucu mu diye düşünmeden edemedim" dedi.

Mehmet Yakup Yılmaz'ın "Savcıların suç işlediği ülke" başlığıyla yayımlanan (17 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Aybüke isminin çağrıştırdığı konu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Hanım ile damadı Selçuk Bayraktar’ın bir kız çocukları dünyaya geldi.

Allah sağlıklı, uzun ömürler versin, analı babalı büyüsün, akıllı bir kız olsun.

Erdoğan ailesinin altıncı torununa Canan Aybüke ismi verildi.

Daha önceki beş torunun isimlerini hatırlıyorum: Eymen, Akif, Mahinur, Tayyip, Tahir. Onlar da isimleriyle uzun yaşasınlar.

Beşi de geleneksel Müslüman isimleri, Arapça kökenli kelimeler.

Son torunun ismi Aybüke ise bunlardan ayrışıyor, bu tipik Orta Asya Türk ismi.

“Ay gibi güzel, ay gibi parlak, ay gibi temiz” anlamlarında kullanılan bir kelime.

Kuşkusuz Müslüman ismi ama Türkçe ve kökeni Orta Asya’da aranmalı.

Alparslan Türkeş ile birlikte yükselen Türk milliyetçiliğinin izleyicileri arasında da tercih edilen bir kız ismi.

Bu acaba Erdoğan’ın yeni sahiplendiği İslamcı–Türkçü ideolojinin bir sonucu mu diye düşünmeden edemedim.

 

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