Erdoğan'ın "Teröristler kadar onurlu ve gururlu olmazsak başaramayız" sözü afiş oldu!

Ankara'da 'Süreç' başlıklı onbinlerce broşür dağıtılırken, broşürlerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, "Teröristler kadar onurlu ve gururlu olmazsak başaramayız" sözleri yer aldı.

Ankara'da daha önce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin yer aldığı broşürlerin evlerin posta kutusuna ve bilboardlara asılmasının ardından, bu kez iktidar aleyhinde afişler asıldı, binlerce broşür posta kutularına konuldu.

İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın, "PKK'yla doğrudan görüşüyoruz" sözleri afiş yapılıp Ankara'nın caddelerine asılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Teröristler kadar onurlu ve gururlu olmazsak başaramayız" sözleri de broşür olarak posta kutularına konulmuş halde bulundu.

Broşürler, sokaklarda dağıtıldı, ev ve apartmanların posta kutularına bırakıldı, araçların camlarına yapıştırıldı. Bir gecede asılıp dağıtıldığı belirtilen afiş ve broşürlerin altında, kimin hazırladığına dair bilgi yer almaması dikkat çekti.

Benzer afiş ve broşürler, daha önce CHP aleyhine propagandalar için asılıp dağıtılmıştı.



