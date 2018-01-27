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Erdoğan'ın "Terörist seviciler" dediği tabiplerden tepki: Barış çağrısı vatanseverliktir!

Erez: Neresinde terörist seviciliği var birisi bana izah ederse memnun olurum

27 Ocak 2018 12:02

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, Afrin operasyonuna karşı çağrı yapan Türk Tabipleri Birliği için 'terörist seviciler' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Hekimin, 'savaş olmadan barış teşebbüsleri yapılsa daha iyidir' demesi hiçbir zaman gayri milli bir şey değildir. Bilakis vatanseverliktir" sözleriyle yanıt verdi.

Selçuk Erez, "Bir savaş ve çatışma vukuunda Türk askerlerinin ölüm ve kalım meselesi bahis konusu olduğu vakit ve komşularımızın çocuklarının da aynı şekilde ölüm ve kalım meselesi olduğu vakit hekimin, ‘Savaş olmadan barış teşebbüsleri yapılsa daha iyidir' demesi hiçbir zaman gayri milli bir şey değildir" dedi.

Evrensel gazetesine konuşan Erez, "Bu bilakis vatanseverliktir, insan severliktir. Üst kurumumuz olan TTB'nin açıklamasının terörist sevici olmakla ne alakası var, neresinde terörist seviciliği var birisi bana izah ederse memnun olurum" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı kesimler iyi duysunlar. Belki bilmiyorlardır, bilsinler. Bugün operasyonun 7. günü. 343 terörist etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Bunlar tespit edilenler ve bundan rahatsız olan, sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim 'Savaşa hayır' diye bir kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar 'Barışa evet' dediklerini de duymadık. Bunların barışla filan alakası yok" demişti.

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