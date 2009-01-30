'Erdoğan'ın tavrı kepazelik!'

Başbakan Tayyip Erdoğan'a daha önce cesaret madalyası veren Amerikan Yahudi Komitesi bu kez çok sert bir açıklama yaptı.

ABD’nin önde gelen Yahudi lobilerinden Amerikan Yahudi Komitesi (AJC), Başbakan Tayyip Erdoğan’ın perşembe günü Davos’taki oturumdaki tavrının “İsrail ve Yahudilere karşı yeni tepkiler doğurabilecek bir kepazelik” olduğunu söyledi.





'Yangına körükle gidiyor'



AJC’den yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan’ın “Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” sözleriyle Nobel Barış Ödüllü İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez’e sözlü saldırıda bulunduğunu belirtti.



AJC Başkanı David Harris yaptığı yazılı açıklamada, “Başbakan Erdoğan’ın Davos’taki öfke nöbeti, giderek artan Yahudi karşıtı hareketler karşısında yangına körükle gitmek oluyor” dedi.

Harris açıklamasında, “Erdoğan’ın bu haksız sözleri ve İsrail Başbakanı’na saygısızlığı İsrail’i eleştirmenin giderek daha da öldürücü bir hale geldiğinin yeni bir göstergesi olmuştur” diye ekledi.



