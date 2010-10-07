-ERDOĞAN'IN TALEBİNE CEVAP GELDİ ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile 14 Temmuz Çarşamba günü görüşecek. Erdoğan'ın, siyasi partilere gönderdiği mektubuna, Saadet Partisi ve BBP'den cevap geldi. Saadet Partisi, Başbakan Erdoğan'a 14 Temmuz 2010 saat 14.00'de randevu verirken, BBP'de aynı gün saat 16.00'ya randevu verdi. CHP'nin ise randevuya yanıtını daha sonra vereceği bildirildi. Mektubun, 12 Temmuz Pazartesi günü yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilerek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yanıtlanacağı öğrenildi.