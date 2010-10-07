T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN'IN TALEBİNE CEVAP GELDİ ANKARA (A.A)

07 Ekim 2010 17:31

-ERDOĞAN'IN TALEBİNE CEVAP GELDİ ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile 14 Temmuz Çarşamba günü görüşecek. Erdoğan'ın, siyasi partilere gönderdiği mektubuna, Saadet Partisi ve BBP'den cevap geldi.  Saadet Partisi, Başbakan Erdoğan'a 14 Temmuz 2010 saat 14.00'de randevu verirken, BBP'de aynı gün saat 16.00'ya randevu verdi. CHP'nin ise randevuya yanıtını daha sonra vereceği bildirildi. Mektubun, 12 Temmuz Pazartesi günü yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilerek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yanıtlanacağı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24