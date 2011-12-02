Erdoğan'ın tahlil sonuçları birçok doktora inceletildi



T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, geçen hafta sonunda, Villöz Adenom yani kalın bağırsak polipi teşhisiyle ameliyat yapıldığı öğrenildi. Erdoğan’ın ameliyatı sonrası yapılan patolojik incelemenin sonuçlarına ilişkin resmi bir bilgi bulunmazken, başbakanlığa yakın kaynakların, “kanser şüphesi vardı ama temiz çıkmış” iddia edildi.





Başbakan Erdoğan’ın ameliyat öncesinde biyopsi yaptırdığı, raporun Ankara’da uzmanlara ‘Erdoğan’ın bir akrabasına ait’ denerek gösterildiği öğrenildi. Taraf gazetesinde yer alan haber şöyle:





Alınan bilgiye göre Erdoğan’a, hafta sonunda geçirdiği ameliyattan yaklaşık 15 gün önce kolonoskopi yapıldı. Bu işlem sırasında tesbit edilen normal olmayan bir kitle alınarak patolojiye gönderilirken, özel doktorları, kolonoskopi sırasında Erdoğan’dan alınan kitleye ilişkin bulguları içeren ön pataloji raporunu, Ankara’daki bazı meslektaşlarına da incelettirdi. Ön patoloji raporunu “Başbakan’a yakın birisine ait” diyerek meslektaşlarına gösteren Erdoğan’ın doktorlarının, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dursun Buğra’nın hekimliğindeki ehli konusunda da bilgi topladığı bildirildi.







Villöz Adenom teşhisi



İlk biyopsi sonucu konan teşhisten hareketle, ileride ya da yakın zamanda kolon kanserine yakalanabileceği kuşkusu ortaya çıkınca Başbakan ameliyata alınmış. Konuştuğumuz kaynaklar, ameliyat sonrası hazırlanan patoloji raporu hakkında bilgileri olmadığını belirttiler. Erdoğan’ın, 26 kasım cumartesi günü, Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat olduğu basına sonradan yansımıştı.



Başbakanlık tarafından 28 kasımda yapılan açıklamada ise, Erdoğan’ın laparoskopik yöntemle, başarılı bir sindirim sistemi ameliyatı geçirdiği bilgisi verilerek, “Doktorların gerekli gördüğü istirahatın ardından, Sayın Başbakanımız çalışmalarına başlayacaktır” denilmişti.



Basında yer alan haberlere göre, Erdoğan’ın ameliyatının ardından bağırsağından 18 cm’lik bölüm alınmış ve kanser olup olmadığının teşhisi için kitle patolojiye gönderilmişti. Patoloji raporunun sonuçları hakkında resmi bir bilgi bulunmamakla birlikte başbakanlığa yakın bir kaynak, Taraf ’a, “Kanser şüphesi varmış ama patoloji sonucu temiz çıkmış” dedi.





Polip nedir?



Polipler mide, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan kaynaklanan organın iç yüzeyine doğru büyüyen kitle olarak biliniyor. Genelde erişkinlerin % 15-20’sinde görülüyor. Poliplerin çoğu iyi huylu olmasına karşın bazılarında kanser gelişimi görülüyor.





Başbakan’ın sağlık durumu gayet iyi, herkese selamları var

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Erdoğan’ın “muhtemelen pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısıyla çalışmalarına başlamayı düşündüğünü’’ belirttiğini aktardı.



Erdoğan’ın, sağlık durumunun çok iyi olduğunu vurguladığını, ilgi gösteren herkese teşekkürlerini ilettiğini belirten Arınç, Başbakan’ın “Gayet iyiyim, en kısa sürede çalışmaya başlayacağız. Muhtemelen pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısıyla beraber çalışmalara başlamayı düşünüyorum, herkese selamlarımı iletiyorum’’ ifadelerini kullandığını kaydetti.









