-ERDOĞAN'IN SÜRPRİZ ZİYARETİ SAMSUN (A.A) - 23.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun mitingi sonrasında Ordu'da iftar programına katılmak için helikopterle havalandıktan sonra Ünye'nin Sahil köyüne iniş yaparak sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği öğrenildi. Sahil köyünde yaşayan Duran Kaya, dün iftar saati öncesi bölgedeki atıl durumda bulunan havaalanına bir helikopter indiğini gördüklerini söyledi. Daha sonra karşılarında Başbakan Erdoğan'ı gördüklerini ve çok şaşırdıklarını anlatan Kaya, ''Başbakanımızı birden karşımızda görünce çok şaşırdık ve tabiki büyük bir mutluluk yaşadık. Başbakanımız ile birlikte, Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay ile AK Parti Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin de geldiler'' dedi. Şaşkınlıkla ne yapacaklarını bilemediklerini anlatan Kaya, şöyle devam etti: ''Bu hiç beklemediğimiz bir şeydi. Ancak biz Başbakanımızın çat kapı yaptığını biliyorduk. Bu defa bizim eve çat kapı yaptı. Eve geldiğinde gayet sakindi. Daha sonra evin bahçesinde oturduk. Komşular da geldi. Yarım saate yakın bizimle kaldı, ardından teşekkür ederek Ordu'daki iftara yetişeceğini söyledi, 'oradakileri daha fazla bekletmeyelim' diyerek ayrıldılar. Başbakanı evimizde ağırladığımız için onurluyuz'' Başbakan Erdoğan'ın köyde fındık toplamak için diğer bölgelerden gelen vatandaşlarla da sohbet ettiği, bu arada nişanlı bir gencin Başbakan'dan başlık parasının kaldırılmasını istediği öğrenildi. Diğer köylüler de Başbakan'ın ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getirdiler.