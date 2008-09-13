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Politika

Erdoğan'ın süresi bitti

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Aydın Doğan’la ilgili 'yapacağım' dediği açıklamalarını bugün ya da yarın yapması bekleniyor.

13 Eylül 2008 03:00


Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Aydın Doğan’la ilgili “yapacağım” dediği açıklamalarını bugün ya da yarın yapması bekleniyor. Aydın Doğan’a, hafta içinde meydan okuyan Başbakan Erdoğan’ın bugün yapılacak AKP Beyoğlu ya da yarın yapılacak olan Şişli kongrelerinde konuşabileceği belirtiliyor. Doğan Grubu, Erdoğan’ın sözlerini “şantaj” olarak nitelemişti.

Başbakan Erdoğan, 7 Eylül’de, İstanbul’da partisince düzenlenen bir ilçe kongresinde, Aydın Doğan’a ve medya grubuna şu sözlerle meydan okumuştu: “Senin maaşlı köşe yazarların var. Silahşörlerin var. Benim o kadar köşe yazarım, silahşörüm yok” demişti.

DOĞRULAR YAZILSIN

Cevap hakkına saygı duymanın bir yayıncının ilk öğrenmesi gereken mesele olduğunu belirten Erdoğan, “Cumartesi pazarlar hariç. Ordan bu işi takip edeceğiz. Ve bu bahse, temenni ederim ki kaldığımız yerden devam etmeyelim. Hafta içerisinde bu konuda doğrular yazılsın çizilsin bize de cumartesi, pazara böyle bir şey kalmasın. Ama devamı halinde cumartesi pazar yine İstanbul ilçe kongrelerindeyiz orada gerekli olan cevaplar verilmeye devam edecektir” diyerek Doğan’a meydan okumuştu. Erdoğan’ın ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Fırat da, Aydın Doğan’ın Ceyhan’da rafineri kurmak için bedava Hazine arazisi istediği, kağıtta haksız kazanç elde ettiği iddialarında bulunmuştu. 
 

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