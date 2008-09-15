Erdoğan'ın ‘Sen kim oluyorsun’ dediği: IPI

Medyaya baskı sona ermeli

Başbakan’ın “Kimsin sen” dediği Uluslararası Basın Enstitüsü’nde, dünyanın 120 ülkesinden en prestijli TV ve gazetelerin üst düzey temsilcileri var...Uluslararası Basın Enstitüsü (International Press Institute-IPI) dünya genelinde basın özgürlüğünün ve gazeteciliğin geliştirilmesi doğrultusunda çalışan en önemli kuruluşlardan biri. 1950 yılında 15 ülkeden 34 genel yayın yönetmeni tarafından kurulan IPI’ın üyeleri arasında dünyanın 120 ülkesinde yayın yapan prestijli gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri, gazete yöneticileri ve gazeteciler bulunuyor.IPI aynı zamanda Türkiye’nin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, UNESCO gibi kuruluşlara danışmanlık yapıyor. 2006 yılında Amerikan Ulusal Televizyon Akademisi, “Uluslararası Emmy Ödülü”nü basın özgürlüğüne katkılarından dolayı IPI’a verdi.Dünyanın en eski küresel basın özgürlüğü kuruluşu olan IPI, dünya genelinde gazetecilere ve medya organlarına yönelik saldırı ve tehditleri hükümetlere ve baskı yapan diğer oluşumlara protesto mektupları göndererek karşılıyor.Ayrıca basın özgürlüğünün tehlikede olduğu ülkelere yönelik ziyaretler gerçekleştirerek hükümet yetkilileri, diplomatlar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarıyla temaslarda bulunuyor. Gerekirse mahkemelerde temsil ve destek de sağlıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında daha güzel bir dünya yaratma amacıyla kurulan IPI’ın felsefesi ise, “Düşünce özgürlüğü diğer bütün özgürlüklerin koruyucusudur” cümlesiyle özetleniyor.Yılda 4 kez çıkan Global Journalist adlı yayınıyla basın özgürlüğü konusunda araştırmalarını dünyaya duyuruyor. Ayrıca yeni basın yasalarının uluslararası standartlara uygunluğu konusunda hükümetlere tavsiyelerde de bulunuyor. 1997 yılından bu yana dünya genelinde çatışmalarda hayatını kaybeden gazetecilerin istatistikleri konusunda 1 numaralı referans kaynağı. Her yıl IPI tarafından düzenlenen uluslararası konferansa dünya genelinden yüzlerce gazeteci ve yayıncı katılıyor. Bu konfrenslarda özgür basın için atılacak adımlar değerlendiriliyor.IPI “Anayasası”* Dünya barışı insanların birbirini anlamasına bağlıdır. İnsanların birbirini anlamasının ön koşulu da güvenilir bilgiye sahip olmalarıdır. İşte bu nedenle insanlar arasında anlayışın temel şartı gazeteciler arasında birlik sağlamaktan geçer.* Bu amaç doğrultusunda gösterdiğimiz faaliyetler şu amaçları taşır:* Basın özgürlüğünün korunması: Habere özgür ulaşım, özgür yayın, özgür ifade.* Gazeteciler ve insanlar arasında karşılıklı anlayış sağlama.* Dengeli ve doğru haber akışın.* Gazetecilik standartlarının geliştirilmesi.Kızdıran ültimatonIPI önceki günü yayımladığı bildiride, Başbakan’ın Deniz Feneri e.V. skandalıyla ilgili yayımladığı haberler nedeniyle Doğan Medya Grubu’na verdiği ültimatomu geri çekmesi çağrısında bulundu. Çağrıda “Erdoğan’ın Deniz Feneri e.V. skandalı gibi toplumsal önemi olan bir konunun medyada yer almasını sorgulama ve eleştirme hakkı bulunmamaktadır” denildi.Zirvede Erdoğan konuşma yaptıIPI’ın 2007 yılındaki dünya kurultayı İstanbul’da Topkapı ve Dolmabahçe Sarayları ile Hilton Otel’de yapılmıştı. Dolmabahçe Sarayı’ndaki Hoşgeldiniz Resepsiyonu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş evsahipliği yaparken Süleyman Demirel de konuşmacı olarak katıldı. Kapanış töreninin konuşmacısı ise bizzat Başbakan Erdoğan’dı.