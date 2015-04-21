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Erdoğan’ın sekreteri Spor Bakanlığı’nda genel müdür yardımcısı oldu

'İstisnai memur‘ kadrosundan yararlandırılan Nesrin Erdoğan, KPSS’ye de girmeden devlet memuru yapıldı

21 Nisan 2015 12:09

13 yıl süreyle Tayyip Erdoğan’ın sekreterliğini yapan Nesrin Erdoğan, bürokrasi merdivenlerini hızla tırmanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda genel müdür yardımcılığına kadar yükseldi.

Sözcü’den Kamil Elibol’un haberine göre, Nesrin Erdoğan 4 Nisan 2012’de önce ikili kararnameyle başbakanlık müşavirliğine atandı. Nesrin Erdoğan, o tarihte başbakan olan Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerinden yararlandırıldı ve ‘istisnai memur‘ kadrosundan, KPSS’ye de girmeden devlet memuru yapıldı.

Ardından 1. derece kadrolu+3600 ek göstergeli başbakanlık müşaviri olan Erdoğan’ın, atama kararnamesinde Erdoğan’ın yanısıra dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün imzası da yer aldı. Kadrosu başbakanlıkta gözüken 39 yaşındaki Nesrin Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nde Erdoğan’ın özel kaleminde çalışmayı sürdürdü.

 

Erdoğan Köşk’e çıkınca yükselişi hızlandı

 

Erdoğan, Ağustos 2014’de cumhurbaşkanı seçilerek Köşk’e çıkınca Nesrin Erdoğan’ın önü daha da açıldı. 2012’de ‘açıktan‘ atamayla kısa yoldan devlet memuru olan Erdoğan, o dönem Başbakanlık Özel Kalem müdür yardımcısı olarak karşılıklı çalıştığı Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından terfi ettirildi.

Kılıç, Erdoğan’ı açık bulunan 1. derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Plan ve Koordinasyon genel müdür yardımcılığına atadı. Erdoğan, 20 Ocak 2015’te de üçlü kararnameyle Gençlik ve Spor Bakanlığı’na genel müdür yardımcısı oldu.

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