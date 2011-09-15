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'Erdoğan'ın saldırmasına izin vereceğiz'

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun en kıdemli sekiz bakanı ile toplantısında, Başbakan Erdoğan’ın ağır eleştirilerine karşı sessiz...

15 Eylül 2011 03:00

T24 - İsrail Başbakanı Netanyahu’nun en kıdemli sekiz bakanı ile toplantısında, Başbakan Erdoğan’ın ağır eleştirilerine karşı sessiz kalmaya karar verdiği bildirildi. İsrailli yetkililer, “Erdoğan’ın saldırmasına izin vereceğiz. İsrail’in durumu daha da kötüleştirme niyeti yok, tırmandıran odur. Açıklamaları kabadayı sloganlarıdır” iddiasında bulundular.

Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu ve çekirdek kabinesinin Çarşamba günü saatlerce Ankara ile krizi tartıştıktan sonra, Başbakan Erdoğan’ın İsrail karşıtı söylemlerine tepki vermemeye karar verdiğini belirterek, devlet yetkililerinin kararı savunduğuna ancak aynı zamanda Erdoğan’ın Kahire ziyaretini sert bir şekilde eleştirdiklerine dikkat çekti. 



'Erdoğan'ın açıklamaları kabadayı sloganıdır'

Haberde yetkililerin, “Erdoğan’ın saldırmasına izin vereceğiz. İsrail’in durumu daha da kötüleştirme niyeti yok ve bunu yapan Erdoğan’dır. Onun açıklamaları kabadayı sloganlarıdır” dediği ifade edildi.

Ayrıca, İsrailli yetkililerin Erdoğan’ın Türk savaş gemilerinin Gazze’ye yardım gemilerine eşlik edeceğini söylemesinin ardından, Washington’un Erdoğan’a sert bir mesaj gönderdiğini ve "sakin olmasını" talep ettiğini söylediklerine işaret edildi. 


'İsrail mümkün olan her şeyi yapacak'

Haaretz gazetesi de, İsrail’in Türkiye ile bağları daha da kötüleştirmekle ilgilenmediğini belirterek, Netenyahu’nun sekiz bakanı durum hakkında ve eğer durum kötüleşirse potansiyel senaryolar konusunda bilgi vermeleri için toplantıya çağırdığına dikkat çekti.

Gazete, toplantının ardından üst düzey bir yetkilinin, Netenyahu ve bakanların sessiz kalmaya karar verdiklerini ve Türkiye ile bağların daha da kötüleşmesini önlemek için mümkün olan her şeyi yapacaklarını söylediğini vurgularken, Dışişleri Bakanlığı ve orduda da Türkiye krizinin ve olasılıkların tartışıldığını ifade etti. 


'Savunma bütçesinde kesintiye gidiliyor'

Ekonomik açıdan da yeni uygulamaların gerçekleştirileceği İsrail’de, Ekonomi Bakanı Yuval Steinitz ile Savunma Bakanı Ehud Barak arasında haftalardır süren mücadele, savunma bütçesinde kesintiye gidilmesi kararıyla son buldu.

Kesintiler üç şekilde uygulanacak: Yaklaşık 400 milyon dolarlık (1.5 milyar şekel) ilk kesinti 2012 askeri bütçesinden düşülecek, Savunma Bakanlığı 2012’de Ekonomi Bakanlığı’nın denetiminde tasarrufa giderek, savunma bütçesinden ekstra 1 milyar şekel artıracak. İlerleyen yıllarda bu tasarruflar devam edecek ve Brodet Komitesi’nin 2007’den bu yana tavsiyeleri kapsamında bulunan planlar hayata geçirilecek.



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