'Erdoğan'ın ruh sağlığı bozulmuş, MİT yasası postmodern bir darbedir'

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşadığımız hırsızlık olayları bireysel ve istisnai değil, sistematiktir" diyerek hükümeti eleştirdi.

Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasından satır başları şöyle:

"Yaşadığımız hırsızlık olayları bireysel ve istisnai değil, sistematiktir. Kimse fırından ekmek çalmaya benzetmesin. Orada aç olduğu için hırsızlık yapıyor, buradaki sistemli bir hırsızlık. Bu şekildeki hırsızlığa AKP’liler farklı bir gözle bakıyorlar ve hırsızlık olarak algılamıyorlar. Ne yazık ki bu sistemli hırsızlığı yapanların büyük çoğunluğu Sayın Başbakan’ın yakınında bulunanlar."

"Alman cumhurbaşkanı bir ş adamından düşük faizli borç aldı. Sonra bir savcı soruşturma açtı ve Alman cumhurbaşkanı istifa etti. Alman cumhurbaşkanının istifasından sonra eminim Recep Tayyip Erdoğan gülmüştür, “Bunlar ne kadar beceriksiz” demiştir. Kim hukuk devleti, kim ahlaktan, yurttaştan yana ben merak ediyorum bir Almanya örneği var bir de Türkiye örneği var. Kamu ihale yasası tam 54 kez değiştirildi yolsuzluklar daha iyi yapılsın diye. AB ilerleme raporunda Kamu İhale Kurumu’na yönelik çok sert eleştiriler vardı ama hiç önemsemediler. İhale yasasında yapılan değişiklikler yolsuzluğu nasıl daha risksiz yaparım anlayışıyla yapılmıştır. Hepimiz dikkatle izleyeceğiz o operasyonları yapan polis ve soruşturmayı yapan savcıların başına bir şey gelecek mi?"

'CHP Leyla'nın yanında'

"Bunlar olurken Erzurum’da 17 yaşındaki Leyla ektiği ceviz ağaçları kurumasın diye önce yakınlarıyla görüşmesi yasaklanıyor şimdi 9 yıl hapisle yargılanacaklar. Leyla’ya sesleniyorum, CHP senin yanındadır. Milletvekillerimiz Erzurum’dadır, senin yanındadır."

"Devletin kurumları uyum içinde çalışıyor diyor sayın başbakan. Peki neden MİT yasasını çıkarıyorsun. Bırak savcı görevini yapsın. Hayır efendim devletin kurumları uyum içinde çalışmıyor. Sen nasıl topluma nefret tohumları ekiyorsan, devletin kurumları içine de nefret tohumları ekiyorsun. Bir kişi ne söylüyorsa o yasalaşıyor. Post modern darbe derken bunu kast ediyoruz. Ben söyleyeceğim yasalaşacak ben söyleyeceğim kanun teklifi verilecek."

"Bu hukuk cinayetini biz sormasak bile tarih soracaktır. Bu yanlışın altına imza atanlar tarih karşısında sorumlu olacaklardır. Başbakan’ın tek derdi iktidarda nasıl kalabilirim. Milli ve manevi değerlerimizi, toplumsal barışı, demokratik birikim, adalet duygusunu, hukuka ve yargıya olan güveni harcadı… Ama bir şey var ki Sayın Başbakan harcamadı. Suça bulaşan hırsızlığa yolsuzluğa bulaşan arkadaşlarını dostlarını harcamadı aldı onları özel olarak korudu. Bu hukuk dışı olaya cumhurbaşkanı da ortak olmuştur. Ben bu yasayı imzalamak cumhurbaşkanının devlet adamı kimliğinden çok şey götürmüştür. Hiçbir cumhurbaşkanının bu kadar kısa sürede bir yasayı imzalaması görülmemiştir.Demek ki bir yasayı onaylamak için o yasa teklifini okumaya gerek yok. buradan cumhurbaşkanına söylemek isterim korkunun ecele faydası yok. Yasaları inceleme anayasaya aykırılığına bakmak zorundasınız. Böyle bir yasayı bu kadar kısa sürede onaylama hakkını hiçbir ahlak vermez size."

"Başbakan iki gün önce AK Parti Gençlik Kolları’na konuşma yaptı. İlk defa sayın başbakanın ruh sağlığından endişe etmeye başladım. O konuşmada mantık yok, gerçeklik yok, bilim yok, sağduyu yok."