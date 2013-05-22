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Erdoğan'ın Reyhanlı'ya gidiş tarihi belli oldu

Başbakan'ın Reyhanlı'ya gidiş tarhini AKP'li Hüseyin Çelik, twitter’dan 'Başbakan 30 Mayıs Perşembe günü Reyhanlı'ya gidecek' şeklinde duyurdu

22 Mayıs 2013 22:31

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11 Mayıs 2013'te meydana gelen bombalı saldırılar sonucu 51 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne gideceği tarih belli oldu. Başbakan Erdoğan, 30 Mayıs Perşembe günü Reyhanlı'yı ziyaret edecek.

Erdoğan, Reyhanlı'da terör saldırısında hayatını kaybeden ailelere başsağlığı ziyaretinde bulunacak.

Başbakan'ın Reyhanlı'ya gidiş tarhini AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, twitter’dan şu ifadelerle duyurdu:

“Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 30 mayıs 2013 tarihinde, Perşembe günü Reyhanlı’yı ziyaret edecektir. Sayın Başbakanımız, Reyhanlı’daki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine taziye ziyaretleri yapacak.”

 

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