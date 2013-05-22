Erdoğan'ın Reyhanlı'ya gidiş tarihi belli oldu

Reyhanlı'da hayatını kaybeden 51 kişinin faillerinin fotoğrafları ve olayın detayları...

Reyhanlı'da meydana gelen çifte bombalı saldırı ile 51 kişinin ölümüne neden olan kişilerin fotoğrafları ile yaptıkları planların tüm ayrıntıları ortaya çıktı