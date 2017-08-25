Erdoğan'ın 'racon' açıklamasında adres neresiydi; AKP mahallesinde kim, ne dedi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "medya ve sosyal medyada kimi partililerin kendi adını kullanarak insanlara ayar vermeye çalıştığını" vurgulayarak yaptığı "Kimsenin racon kesmesine de, ayar vermesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim" açıklaması, iktidara yakınlığıyla bilinen bazı köşe yazarları arasında tartışmaya yol açtı. Erdoğan'ın açıklaması çoğu köşe yazarı tarafından Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e "Sen kimsin ya? Bütün Hürriyet'i toplasan benim serçe parmağım kadar güçlüsün. Ben Aydın Doğan'a talimat veririm, gereğini yapar" diye seslen Türkiye yazarı Cem Küçük'e mesaj olarak yorumlandı.

"Erdoğan'ın Küçük'e mesaj verdiği" yolundaki görüşün "temeli" ise Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığı görevini de yürüten Akif Beki'nin Hürriyet'te yayımlanan yazılarına son verilmesiyle başlayan tartışmalara dayanıyor.

Küçük, "Şeytani bir operasyoncu: Ertuğrul Özkök" başlığıyla yayımlanan (14 Ağustos 2017) yazısında "Özkök, Akif Beki'nin kovulmasına onay vermiştir. Zaten bu Ertuğrul Özkök gibi oynak bir şeytan Türk medyasına gelmemiştir" demişti. Özkök'ün "Küçük Cem’i MİT’e ben yerleştirdim" diye espri yapması üzerine ise Küçük, şunları söylemişti:

"Eskisi gibi çıkın hükümeti aleyhine bir tek yazı yazın. Eskiden eleştiriyordunuz. Bir tane eleştirel yazı yazamıyorlar. Hakan Fidan'a takmışlar, Hulusi Akar'a takmışlar. Onların üzerinden gidiyorlar. Kafa bu. Güçleri kalmadığı için... Hiçbir güçleri yok. Bak ne diyorum; bütün Hürriyet'i topla benim serçe parmağım daha güçlü. Patronuna talimatı veririm, gereğini yapar. Parmağımda oynatıyorum onları. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorum. Akılsız bunlar. Bizimkiler bunları bir şey zannediyor."

'Racon' açıklamasını kim, nasıl yorumlandı

Erdoğan'ın "racon" çıkışına ilişkin olarak Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik ve AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da açıklamalarda bulundu. "Sosyal medya büyük bir okyanus. AK Partili siyasetçilere nasıl AK Partili olması gereken mesajlar da oluyor. Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilmiş olması bu işe artık bir nokta konulduğu anlamına geliyor" diyen Çelik'in ardından Ünal da şunları kaydetti:

"Talimat vermek' ifadesinden tutun da 'Siz gününüzü göreceksiniz' diyorsanız, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti buna izin vermez. Bu konuşmayı sayın Cumhurbaşkanımız 2. kez yapıyor. Sert bir şekilde yaptı, net bir şekilde. Cumhurbaşkanımız herkesle anladığı dilden konuşur. Birileri racon kesiyorsa, Cumhurbaşkanımız o racon kesenlere kendi dillerinden konuşmuştur."

"Küçük'ün sözleri üzerine böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş olabilir"

Erdoğan'ın, "racon" açıklamasıyla Küçük'e mesaj verdiği görüşünü ilk dile getiren isim, gazeteci - yazar Fehmi Koru oldu. Koru, 21 Ağustos'ta yayınlanan yazısında Küçük'ün ilgili ifadelerini hatırlatarak "Muhtemelen kendisine iletilen o sözlerden sonra böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti Erdoğan" dedi.

"Reis'in tokadını yedin,

şimdi böğüre böğüre uza"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da 22 Ağustos'ta yayımlanan yazısında Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi. Hakan, Küçük'e "Hani 'Savcılar elimin altında' falan diye çalım satıyordun ya. Artık sadece Reis’in Osmanlı tokadı var suratının üstünde. Hadi uza şimdi. Böğüre, böğüre uza" dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan halk oylamasına giden süreçte bazı köşe yazarları tarafından "gizli hayırcı" olmakla "suçlanan" Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da "Kimsenin Erdoğan'ın açıklamalarından dolayı 'alınmadığını" belirterek "Eh, bari ben alayım suçu üzerime" ifadesini kullandı.

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca da Erdoğan'ın, Genel Başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirilerine değindi. "Metal yorgunluğu değil bu, kalp yorgunluğu" görüşünü dile getiren Karaca, devamında Erdoğan'ın "racon" açıklamasını hatırlatarak "Hiç kuşkusuz anlamlı bir farkındalık. Ama biraz geç kalındı. Çünkü raconcular geçen zaman içinde sadece raconda değil, yüzsüzlükte de uzmanlaştılar" diye yazdı.

"Küçük artık medeni bir ölü"

Erdoğan'ın "Kimsenin racon kesmesine ihtiyacım yoktur. Raconu bizzat kendim keserim" açıklamasını "muhtıra" olarak yorumlayan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, köşe komşusu Gülse Birsel'e yaptığı çağrıda "Biliyorsun 'racon muhtırası'ndan sonra Küçük Cem artık medeni bir ölü. Sana tavsiyem onu diziye yeni karakter olarak al" ifadesini kullandı.

Star yazarı Ahmet Taşgetiren ise Erdoğan'ın açıklamasının "yeterli olmadığını" savundu. "Belki de bir bakmak lazım; racon kesilmiş mi, kim kesmiş, neden kesmiş, bunun mağdurları var mı?" diye yazan Taşgetiren, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yeni tür 'Fuat Avni'lerin hukuk çerçevesi diye bir kaygıları yok. Nerede ise hukukun bile 'racon kesme' formatına indirgenebileceği izlenimi vermeyi tercih ediyorlar. Bu da sanki 'Bu dönemin Zekeriya Özleri' ile birlikte hareket edildiği algısını oluşturuyor. 'Zekeriya Öz tipi' sözümona hukuk uygulamalarında, sabahın 5'inde kimin kapısının çalınacağı bilinmezdi, öylesine güçlüydü 'Zekeriya Öz tipi', TV kanalından parmak sallayan adam(lar) şimdi böylesine racon kesiyorlar."

"Hâlâ racon kesenlere kızmıyorum"

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Erdoğan'ın herhangi bir isim anmadan tepki gösterdiği kişilerin "racon kesmeye devam ettiklerini" söyledi. "Kızmıyorum ben bu tiplere. Valla ben de onların yerinde olsaydım hiç üzerime alınmadan devam ederdim aynı yolda" görüşünü dile getiren Yılman, "Yerden göğe kadar haklılar; çünkü sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına rağmen birileri hâlâ onları yanında" diye yazdı.

"Erdoğan, Osmanlı tokadını nakşedecek yüzlerine"

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, Erdoğan'ın mahalledeki tartışmalara ilişkin olarak yaptığı "Şahsım ve partim üzerinden malayani (boş, işe yaramaz) tartışmalar başlatıldı. Benim adıma Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü konuşur. Dolayısıyla başka kimse benim adıma söz sahibi değildir" açıklamasını hatırlattı; "Reis ikinci keredir uyarıyor bu tayfayı. Demek ki üçüncüde, ‘Ya Allah’ deyip Osmanlı tokadını nakşedecek yüzlerine" görüşünü dile getirdi.

"Onun bunun adına racon kesen kolpa delikanlılar"

Erdoğan'ın "racon" açıklamasıyla kast ettiği isimlerden henüz bir yorum gelmediğini vurgulayan Sabah yazarı Melih Altınok "Düne kadar onun bunun adına racon kesen kolpa delikanlıların acıklı akıbetlerinde nice dersler var" dedi. Altınok, "Mevzuu anlamamakta ısrar edenlerin kimseye çaktırmadan dönüp şöyle bir maziye bakmalarında fayda var" ifadesini kullandı.

Siz 16 yıllık ak kalenin neferi değil, ancak köstebeği olursunuz

Haber7.com yazarı Esra Elönü de, Erdoğan'ın açıklaması sonrası medyada başlayan tartışmaya "İki dakika adam oluşunuz bünyenize artçı şok anladık, siz 16 yıllık ak kalenin neferi değil ancak köstebeği olursunuz onu da anladık niye çamurdan oyununuza mazlumların gariplerin duasından geçen lideri alet ediyorsunuz" diyerek katıldı. Elönü, şunları söyledi:

"Sabahlara kadar entrika haritası çıkaran fitnenin işaret fişeği adamların lafı mı, yoksa gece namazına kalkıp “ Rabbim onun yiğitliğine şahidiz, onu zalimlerin şerrinden muhafaza eyle” diyen gariplerin, Yusufların duası mı? Hangisi?"

"Her Allah'ın günü 'Reisçi' deyip yerden yere vurduklarına dönüştüler"

Star yazarı ve AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de, "racon" çıkışı sonrası başlayan tartışmalara tepki gösterdi. Metiner, "Herkes sevmediği, hoşlanmadığı ve muarızı olarak gördüğü isimleri parmaklarıyla gösterip dilleriyle biçmeye başladı bile. Ne derseniz deyin, huyları değişmez bunların" dedi.

Eski cemaatçiden Cem Küçük'e destek

Bir dönem adı "Fethullah Gülen'in sağ kolu" olarak anılan Star yazarı Hüseyin Gülerce ise, "Erdoğan'ın mesajı Cem Küçük'e" görüşünde olanlara tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmaların bu tartışma ile "sulandırılmak istendiğini" savunan Gülerce, sözlerine "AK Parti yönetimi, bu medyanın Erdoğan düşmanlığını unutup oyuna gelmemeli. İlk fırsatta neler yapacaklarını asla unutmamalı" diye devam etti.