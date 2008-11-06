Erdoğan'ın pompalısı yakalandı!

DTP mitingi sonrasında göstericilerin yaptığı taşkınlığa pompalı tüfekle ateş açarak karşılık veren ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşın da bir sabrı var. Nereye kadar' diyerek destek çıktığı kişi yakalandıGeçen pazar günü DTP mitingi sonrasında meydana gelen gerginlik sırasında Kasımpaşa Hacı Ahmet Mahallesi'nde pompalı tüfekle havaya ateş açarken kameralara yakalanan şüpheli Mustafa B., dün Beyoğlu Asayiş Büro Polisi tarafından gözaltına alındı. Polis Mustafa B.'ye "Meskun mahalde ateş etmek" suçlamasıyla işlem yaptı. Dosyası savcılığa gönderilen Mustafa B., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Pompalı tüfeğe de el konularak adli emanete gönderildi. Emniyetten serbest bırakılan şüpheli, savcılığın gerekli gördüğü bir tarihte ifade vermeye gidecek.