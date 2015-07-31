Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri ile Türk- Alman Parlamenterler Grubu Başkan Yardımcısı Michelle Müntefering, Alman Tagesspiegel Gazetesi’ne yazdıkları ortak makalede, “Erdoğan’ın PKK’ya karşı orantısız tepkisi ve HDP ile ilgili sözleri şiddeti körüklüyor. Barış süreci sadece onun eline bırakılamaz. Parlamenter sistem güçlendirilmeli” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Almanya’da iki kadın milletvekili tarafından yazılan Türkiye makalesi dikkatleri çekti. Bir çok gazetenin alıntı yaptığı makale Avrupa Parlamentesi Türkiye Raportörü Kati Piri ile Türk- Alman Parlementerler Grubu Başkanı Michelle Müntefering imzasıyla, Tagesspiegel’de yayınlandı.

“Erdoğan’ın orantısız tepkisi” başlıklı makale, Türkiye’de son yaşanan gelişmeleri ve Kürt sorunu ile ilgili tırmanan olayları içeriyor.

Ortamı riske atıyor

Piri ile Müntefering, “AKP hükümetinin ölçüsüz reaksiyonu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aşırı tepkisi, ülkede barış ortamını, bu yöndeki görüşmeleri riske atmaya başladı. Bu tepki şiddet sarmalını ateşleyebilir. Çatışma ortamının bitirilmesi için hangi parti ve görüşten olursa olsun, taraflar katkı sağlamalıdır. Şimdi parlamenter sistemi güçlendirmenin zamanı. Barış süreci sadece Erdoğan’ın tekeline bırakılmamalı” diye yazdı.

Erdoğan’ın üst düzeyden tepkilerinin, her iki taraftaki marjinal grupları güçlendirebileceğini, aksine sağduyulu çoğunluğun zayıflayabileceğini belirten Alman milletvekili Müntefering ile Hollanda’nın AP milletvekili Piri şöyle devam etti:

Kazanımlar yok edilmesin

“Barış görüşmeleri sadece Erdoğan’ın elinde olan bir şey olmamalı ve de değil. Altı milyon seçmenin oyunu almış HPD’nin marjinalleştirilme çabalarını şiddetle kınıyoruz. Daha önce, Türk demokrasisindeki olumsuz gelişmeleri görmemize rağmen, Kürt sorunu konusunda atılan adımları desteklemiştik. Bu zamana kadar bu süreçte elde edilenler yok olmamalı. İki taraftan da ayrışma ve çatışmayı büyütecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz.”

İncirlik Üssü'nün açılması doğru

İki kadın milletvekili Türkiye’nin IŞİD’in saldırısına cevap vermesini çok haklı bulduklarını ve İncirlik Üssü’nün ABD’ye açılmasını ise selamladıklarını ancak PKK’ya karşı ölçüsüz ve barış sürecini baltalayacak derecedeki reaksiyonun anlaşılamadığını vurgularken, Erdoğan’ın HDP’li vekilleri tehdit etmesinin ise karşı tepkiler doğurabileceğini belirtti.