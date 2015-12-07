Erdoğan'ın 'petrol tüccarı' dediği Rus satranç ustası görevi bıraktı

Rus savaş uçağının düşürülmesi ardından gerilen ilişkiler sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın IŞİD’le petrol ticareti yapmakla suçladığı Rus İşadamı ve Dünya Satranç Federasyonu Başkanı Kirsan Ilyumzhinov görevinden çekildi. Kararda Türkiye Satranç Federasyonu’nun çalışmalarının da etkili olduğu belirtiliyor. Ilyumzhinov, yetki ve görevlerini Yunanistan Satranç Federasyonu Başkanı Georgios Makropoulos’a bıraktı.

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre; Rusya’yla krizin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamalarda, “Bir de Rusların meşhur satranç ustası var o da bu yarışın içinde, o da petrol tüccarlığı yapıyor” diyerek Kirsan Ilyumzhinov’un ilişkilerine dikkat çekerken; ABD Hazine Bakanlığı’nın da geçen ay itibariyle aynı ismi kara listeye aldığı ortaya çıkmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından 1995’ten bu yana Dünya Satranç Federasyonu (FİDE) Başkanlığı’nı yapan Ilyumzhinov, dün FIDE Yönetim Kurulu’yla bir araya geldi. Toplantıda üye ülkeler iddialarla ilgili bilgi almak istedi. Yapılan görüşmelerin ardından Ilyumzhinov görevinden belirsiz bir süre için çekilmeyi teklif etti. Karar dün gelişmeler üzerine Yunanistan’da yapılan olağanüstü FİDE Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklandı. Toplantıya FIDE Asbaşkanı olarak Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da katıldı.

Yunanistan’a bıraktı

Yapılan açıklamada Ilyumzhinov’un ABD tarafından kara listeye alınması nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtildi. Ilyumzhinov’un ABD yaptırımları kaldırıncaya kadar görevden çekileceği bilgisi verilirken, ilk toplantıda gelişmeler hakkında yönetim kuruluna bilgi vereceği ifade edildi. Ilyumzhinov, yetki ve görevlerini Yönetim Kurulu’nun onayı ile Yunanistan Satranç Federasyonu Başkanı Georgios Makropoulos’a bıraktı. Makropoulos’un da toplantıda yaptığı ilk değerlendirmede yeni dönemde Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) öneminin daha da arttığını vurguladığı öğrenildi.