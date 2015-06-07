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Erdoğan'ın oy kullanacağı okulda 'kabin tartışması'

Erdoğan ve ailesinin oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’nda oy kabinine iki kişi aynı anda girdi

07 Haziran 2015 15:37

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesinin oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’nda oy kabinine iki kişi aynı anda girdi. Bu sebeple tartışma yaşandı.

Erdoğan ailesinin oy kullanacağı sınıfın hemen yanında bulunan 3265 nolu sandıkta tartışma çıktı.

Yaşlı bir vatandaşın oy verme işlemi sırasında bir yakını oy kabinine girdi. Duruma sandık başkanı müdahale etti.

Oy verme işlemi sırasında herkesin yalnız olması gerektiğini hatırlatan görevli ile vatandaş arasında tartışma yaşandı.

Tartışma giriş katında bulunan sınıfın penceresinden görüntülendi. Sandık görevlileri kameraları fark edince pencereyi kapatıp, perdeyi çekti.

Oy tartışması araya girenler sayesinde büyümeden önlendi. 

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