Erdoğan'ın otelini basan suikast timinin yargılanmasına 20 Şubat'ta başlanacak

Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demirel 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin iddianame hazırlanan 47 sanığın yargılanmasına 20 Şubat'ta başlanacağını bildirdi.

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyeleri, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'da kaldığı Grand Yazıcı Turban Otel'de, darbe girişimi gecesi ilçede yaşananların tanıklarını dinledi.



Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demirel, geceye ilişkin yaptığı konuşmada, darbe girişiminin en önemli hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ve bu nedenle de en önemli ayağını da Marmaris'in oluşturduğunu ifade etti.



15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeden ayrılmasının ardından soruşturma işlemlerine başladıklarını belirten Demirel, "Bir hafta içerisinde darbe girişimine teşebbüs eden, darbecilere yardım ve yataklık eden bu yapının içinde olan kişileri tespit ettik ve gözaltı işlemleri yaptık." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele suikast timi tarafından yapılan saldırının ardından 2 bin 390 parça suç materyali ele geçirildiğine işaret eden Demirel, "Bunlar inceleme için kriminale gönderildi. Deliller toplandı. 37 terör örgütü mensubundan 23 tanesinin yere indiği, diğerlerinin helikopterde kaldığı belirlendi. Bütün deliller toplandı. Bütün işlemler yapıldı. 4 ay içerisinde iddianame hazırlandı. Bunun bir rekor olduğunu düşünüyorum." görüşüne yer verdi.

Demirel, iddianamenin hazırlanmasının ardından yargılama süresinin başlayacağını ve çok uzun sürmesini tahmin etmediğini belirterek, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin iddianame hazırlanan 47 sanıkın yargılanması 20 Şubat'ta başlayacak." diye konuştu.



Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 211 sayfalık iddianame, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. 47 sanık hakkındaki iddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen de Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesindeki "örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır." hükmü gereğince "bir numaralı şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.