Erdoğan'ın oteline baskın yapan darbeci astsubay: Herkes hizmet hareketindendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ayrılmasından kısa süre sonra kaldığı otele baskın yapıp 2 polisi şehit eden ve yakalanan 7 darbeci askerden, aralarında ‘Çiğli imamı’ olduğu belirtilen Astsubay Zekeriya Kuzu’nun da bulunduğu 3’ü tutuklandı. Kuzu ile birlikte tutuklanan diğer 2 isim, Astsubay Erkan Çıkat ve Astsubay Abdülhamit Gülerden oldu. Kuzu, ifadesinde 'İsmail Yüzbaşı’nın mola yerinde “Buradaki herkes hizmet hareketinden mi?” diye sorduğunu ve kimsenin itiraz etmediğini söyleyen Kuzu, “Tahminim herkes hizmet hareketindeydi. İsmail Yüzbaşı ve Şükrü Binbaşı ‘Eğer yakalanırsak bizi öldürürler, hayatta kalmalıyız’ dedi" diye konuştu. Yakalanan 7 askerden astsubaylar İlyas Yaşar ve Gökhan Güçlü, önceki gün tutuklanmıştı.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Zekeriya Kuzu'nun ifadesi şöyle:

“2007 yılında yapı ile temasım oldu. Bu kişi zaman zaman personelle ilgili benden bilgi alıyordu. Benim ya da onun evinde buluşuyorduk. Astsubaylar isteklerini ve şikâyetlerini bana söylüyordu. Ben de üs komutanına iletiyordum. (FETÖ’deki kişi) Bana verdiği bilgilerin çoğu doğru çıkıyordu. ‘Dışarıda birbirimizi görsek tanımamazlıktan geleceğiz’ diyordu. ‘Telefon sıkıntılı, görüşmeler yüz yüze olacak’ diyordu. Üs komutanı bana ‘Bir personelin yerini değiştir’ dediğinde onun önerdiği kişiyi atıyordum. Sadece Tosun Albay direniyordu. Bana ‘İşyerinde fazla sivrilme, rengini belli etme’ diye tavsiyelerde bulunuyordu. Üste olan her türlü durumu o kişiye anlatıyordum.”

"PKK sorumlusunu alacağız"

Tutuklanan Tümgeneral Gökhan Sönmezateş’in darbe girişiminden bir hafta önce “Size Güneydoğu’da görevlendirme var” dediğini ifade eden Kuzu, cuma günü saat 17.00 sıralarında üs komutanı Ramazan Elmas’ın, Taner Binbaşı (Taner Berber) ve kendisini odasına çağırdığını, odada bulunan Gökhan Sönmezateş’in çalışma olacağını ve kendilerine de gerek olabileceğini söylediğini anlattı. Sönmezateş’in isteğiyle MAK timi için 50 kişilik malzeme hazırladıklarını belirten Kuzu, Taner Binbaşı’nın “Yeterli personel gelmiyor, sizden de yardım alacağız” dediğini söyledi.

Kuzu, kendilerine yukarıdan çekilmiş bir fotoğrafta kırmızı kalemle işaretlenmiş yerin gösterilip “Burada PKK üst sorumlusu var, onu alacağız” denildiğini iddia etti. Kuzu, ifadesine şöyle devam etti:

“Gökhan Paşa ‘Gelen ekip işi biliyor, siz artçı kuvvet olursunuz’ dedi. Bu arada İstanbul’dan gelecek misafirler helikopterle geldi. 14 kişiydi. Hepsi kamuflajlıydı. Hiçbirinde teçhizat yoktu. İsmi Şükrü Binbaşı olan kişi ‘Malzemeler bunlar mı?’ diye sorduktan sonra herkes malzemesini almaya başladı. Gökhan Paşa, ‘Ben Genelkurmay Başkanı adına buradayım. Cumhurbaşkanı’nı alıp geleceksiniz’ dedi.”

Koordinasyonu sağlayan Şükrü Binbaşı’ya ‘Barbaros’ ismiyle hitap edildiğini kaydeder Kuzu, ifadesinde şunları dile getirdi:

“Şükrü Binbaşı, ‘Helikopterin biri havada kalacak, atış edilirse karşılık verecek’ dedi. Duvarların arkasına saklanarak otele gelindi ve sivil vatandaşlar uzaklaştırıldı. Bir anda çatışma çıktı. Bizi yönlendiren Mehmet Üstteğmen’di. Şükrü Binbaşı’nın taarruz tipi el bombası attığını gördüm. En önde Şükrü Binbaşı, İsmail Yüzbaşı, Mustafa Serdar Yüzbaşı vardı. Hepsi maskeliydi. Camı kırıp el bombası attılar ve bize ‘Boş durmayın, sağa sola ateş edin’ diyorlardı. Şükrü Binbaşı, ‘Girin içeri, ne kadar silah varsa alın gelin’ dedi. Yerdeki polislerin para ve cüzdanlarını aldık. Arazide aldığımız paranın bin 500 lira civarında olduğunu gördük. Şükrü Binbaşı ‘Daha sonra helalleşiriz, ölenlere de dua edin’ dedi. Sahilden yan otelin duvarından atladıktan sonra ormana girdik.”



‘HERKES HİZMET HAREKETİNDEYDİ'

İsmail Yüzbaşı’nın mola yerinde “Buradaki herkes hizmet hareketinden mi?” diye sorduğunu ve kimsenin itiraz etmediğini söyleyen Kuzu, “Tahminim herkes hizmet hareketindeydi. İsmail Yüzbaşı ve Şükrü Binbaşı ‘Eğer yakalanırsak bizi öldürürler, hayatta kalmalıyız’ dedi. Ormanda ihtiyaçlarımızı ormandaki meyvelerle karşıladık. Sürekli yüksek gerilim hatlarını takip ederek yerleşim yerlerine ulaşmaya çalışıyorduk” dedi.

‘HULUSİ AKAR HAREKETTEN DEĞİL’

Komutanların üs komutanlığındaki yapıdan haberi olduğunu söyleyen Kuzu, “Hulusi Akar kesinlikle hareketten değil” diye konuştu. Kuzu, tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk içinse “Akın Öztürk ile çok iyi anlaşıyorduk” dedi. Kuzu, subayların imamının başka bir kişi olduğunu da ifade etti.

‘TAYİNİMİ YAPTILAR’

Konya ’dan İzmir’e tayin olduğunu anlatan Kuzu, “Bana kahraman süsü verip tayinimi İzmir’e yaptılar. Hava sınavlarında görev alan komisyonda Cemaatçı subayların olduğunu düşünüyorum” dedi. Kuzu, sohbet abilerinin sivil olduğunu, merkezlerinin İstanbul’da bulunduğunu ve hücre sistemiyle çalıştığı bilgisini de verdi.