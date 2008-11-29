Erdoğan'ın örnek valisi

AKP’nin 13’ncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam’daki Asya Termal Tesisleri’nde başladı. Başbakan Erdoğan yaptığı konuşmada, Muş Valisi Erdoğan Bektaş'ı örnek gösterdi. İşte Erdoğan'ın konuşması:



"Geçenlerde bir mezradan beni bir vatandaş arıyor. Gece saat 01.'de... Böyle böyle bizim köyün yolu yok.

"Kaç hane" dedim. "10-15 hane" dedi...

"Peki nerden gidip geliyorsunuz" dedim

"Yürüyerek gidip geliyoruz. Su yok" dedi...



Neyse ben vatandaşın telefonunu aldım. Bu arada valilerimizin de dikkatini çekmek isterim. Onlar da illerinde şikayetlerin eksiklerin takipçisi olmalı. Vatandaşın yanında olmalı. Örneğin; geçenlerde bir ilimize gittik. Vatandaş yanıma yaklaştı ve bir eksiğini anlattı. Bende yanımdaki valiye döndüm konuyla ilgilenmesini rica ettim. Valimiz, o vatandaşa "Yarın saat 09.00'da gel" diye randevu vermiş. Sonra, ondan randevu isteyen birçok kişiye "Saat 09.00'da gel" demiş. Sayın vali, bu vatandaşların hepsi 09.00'da gelirse valilikten içeriye girebilecek mi? Seninle görüşebilecek mi?



"DEVLET YALANCI DURUMA DÜŞÜRÜLMEMELİ"



Hayır...O ilimize tekrar gittiğimizde aynı vatandaş aynı şekilde yanıma geldi, sorununu aktardı. Ben, "Yahu bu iş hallolmadı mı?" dedim. Olmaz! Sayın valim: Bir ülkenin başbakanı vatandaşına söz veriyor. O vatandaş seninle görüşemiyor, sorunu çözülemiyor. Başbakan yalancı durumuna düşüyor. Olmamalı! Devlet yalancı durumuna düşürülmemeli.



Şimdi gelelim mezraya..Beni arayan vatandaşın sorununu aradım o ilin valisine söyledim....Haydi isim de vereyim. Muş Valisi...(Tam bu sırada başbakan Kızılcahamam Kampı'na katılan milletvekillerine doğru bakarak "Seracattin bey sen bu işi biliyor muydun?" diye sordu. Daha sonra da devam etti "Biliyordun ama bak sorunu çözmemişsin, sayın valimiz çözmüş" diye AKP Muş Milletvekili Seracettin Karayağız'a ince bir gönderme yaptı.)



Vali konuyu biliyormuş ama yolu bu yılın programına koymamış. Ben kendisine konuyu aktarınca, sağolsun valimiz yolu programa almış. Şu anda 10,5 km'lik yolun 8,5 km'lik bölümü bitmiş. 2 km. ve bir küçük köprü eksik.



VATANDAŞ İNANIYOR



Mezradaki vatandaş bu kez yine beni telefonla aradı, teşekkür ediyor. Sordum kendisine "Yol bitti mi?" "Eksiği var ama çoğu bitti, kalanı da yaza biter inşallah, çok teşekkürler" dedi. Yani vatandaş inandı yolun yapılacağına...



Bize Muş Valisi gibi valiler lazım. Diğer illerimizin valilerinden de bu türden vatandaşlara karşı hassasiyet bekliyoruz.



ÜSKÜDAR'DAN MUŞ VALİLİĞİNE



Erdoğan Bektaş 1960 yılında Zonguldak’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimi Trabzon Tonya’da, Liseyi Trabzon’da, Yüksek Öğrenimini İ.Ü.Hukuk Fakültesinde tamamlayan Bektaş, İstanbul’da Avukatlık ve Hakimlik stajı yaptı.

İstanbul Valiliği Kaymakamlık Adaylığı, Söğüt, Aliağa Kaymakamvekilliği, Mut, Karaçoban, Kurtalan, Osmaneli, Manyas, Söğütlü ve İnegöl Kaymakamlığı, Elazığ ve Kırşehir Vali Yardımcılıklarında bulunan Bektaş, evli ve üç çocuk babası.







