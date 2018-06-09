Orman Mühendisleri Odası içerisinde bulunan, “Çağdaş-Demokrat Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri” isimli grup siyasi tercihini açıklayan odaya tepki gösterdi. "Erdoğan'ın ormancıları" başlığıyla bir açıklama yayımlanan grup, AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyenlerin ağaç kesilen projeleri savunduklarını açıkladı.

Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Güçlü cumhurbaşkanlığı ve güçlü meclis ile birlikte, ülkemiz ve aziz milletimizin bekası olarak görüyor ve desteklediğimizi kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz” ifadelerini kullanarak 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan’ı destekleyeceklerini duyurmuştu.

Üçüncü havalimanı, 3. köprü ve Okluk Koyu’ndaki yazlık saray inşaatı gibi projelerin milyonlarca ağacın kesilmesine sebep olduğunu ifade eden Çağdaş-Demokrat Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri bu projelerin ‘büyük yatırımlar’ adı altında savunulmasını, 'utanç vesikası' olarak tanımladı.

''Erdoğan’ın ormancıları milyonlarca ağacın kesildiği projeleri savundu” başlıklı açıklama şöyle:

Orman Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, 6 Haziran 2018 tarihinde kamuoyuna yapılan açıklama ile 24 Haziran Seçimleri öncesinde aday olan taraflardan birisi açıkça desteklenerek siyasi mesajlar verilmiştir.

Bu bağlamda, Orman Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetimini, siyaset yapmak yerine mevzuatla kendilerine verilmiş olan Oda Mensubu binlerce Orman Mühendislerinin;

1. Uzun zamandır kamuya alım yapılmaması sonucunda işsiz kalması,

2. “Danışman Mühendis” sıfatı ile taşeronlaştırılması,

3. Kamuya alımlarda sözlü sınav şartının getirilmesi ile bir kesimin kayrılması,

4. Ormanlara açıkça zarar veren yasal düzenlemelere karşı ormanların korunması gibi sorunlarıyla ilgilenmeye ve yine mevzuatta açıkça yer alan orman ekosistemlerini ve doğayı korumak görevlerini yerine getirmeye; mesleğe, meslektaşa, ormanlara ve diğer çevreye sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Orman Mühendisleri Odası Yönetimi’nin açıklamasında, milyonlarca ağacın kesildiği 3. Havaalanı, 3. Köprü ve Okluk Koyu’ndaki yazlık saray inşaatı gibi projelerin ‘büyük yatırımlar’ adı altında savunulması, kendileri için utanç vesikasıdır.