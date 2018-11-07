“Erdoğan'ın okul açma törenine giden lise öğrencilerine para dağıtıldı” iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün katıldığı İstanbul Küçükçekmece’deki Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun açılışına giden lise öğrencilerine para dağıtıldığı iddia edildi.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün aktardığına göre, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu önceki gün açıldı. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan okulun açılışında bir miting gerçekleştirdi. Küçükçekmece’de bulunan okulun çevresinden öğrencilerin bu mitinge götürülüp yok yazılmadığı iddia edildi. Geçen günlerde öğrencisini taciz eden bir öğretmenin göreve devam etmesiyle gündeme gelen Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri de bu mitinge götürüldü. Mitinge giden öğrencilerden biri kendilerine 20 lira dağıtıldığını söyledi.

S.E. isimli öğrenci sabah okulda birkaç kişinin kendilerine miting olduğunu ve katılanların yok yazılmayacağını söylediğini aktardı. S.E. şöyle devam etti:

“Ne kadar arkadaşınız varsa toplayın dediler bize. 80 kişiye yakın kişi gittik. Küçük otobüslerle gittik. Açılışta bize bağırın size para vereceğiz dediler. Çıkışta da paraları dağıttılar bize.”



S.E. ayrıca kendilerine 30 lira sözü verildiğini ancak, onları götürenlerin komisyon aldığını söyledi. S.E. “Bize 20 lira verildi” dedi.



Öte yandan başka bir öğrenci ise öğrencilerin yok yazılmamaları için dün okulda veli bilgilendirme formu dağıtıldığını söyledi.