Erdoğan'ın ofisine ve konutuna yerleştirilen böcekler 'gizli ödenekten' satın alınmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde ofisi ve konutuna konulan dinleme cihazlarının emniyete ayrılan gizli ödenekten satın alındığı, daha sonra da 'kayıp' olarak kayda geçirildiği iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, aralarında İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak’ın da bulunduğu yedi polis hakkında, ‘böcek’ davasına ek olarak iddianame hazırlandı.

Yedi polisin, ‘zimmet’ ve ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ suçunu işledikleri belirtildi. İddianamede, ‘FETÖ üyesi’ olduğu ileri sürülen polisler Serhat Demir, Sedat Zavar, Enes Çiğci ve İlker Usta’nın ‘devletin siyasi ve askeri sırlarını öğrenmek için’ Erdoğan’ın ofisine, bir gün sonra da Ankara Keçiören’deki konutuna prizlerin içine dinleme cihazı yerleştirdikleri iddia edildi.

Eski istihbaratçı Ali Özdoğan’ın ‘organizasyonu yaptığı’, koruma şubede görevli Ahmet Türer’in ‘cihazların hazırlanması ve dinleme yapılmasında’ yer aldığının öne sürüldüğü iddianamede, dinleme cihazlarını Enes Çiğci’nin sipariş ettiği iddia edildi.

İddianameye göre, altı dinleme cihazının alındığı firmaya, iki seferde 113 bin 800 dolar ve 78 bin 500 TL ödendi. Bu harcama da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilen gizli ödenekten yapıldı.

Cihazlardan ikisinin Erdoğan’ın ofisine yerleştirildiği anlatılan iddianamede, polislerin Erdoğan’ın konutuna konulan dört cihazı ‘kayıp’ olarak gösterdikleri ifade edildi.

İddianamede, “Yurt dışından satın alınan dinleme cihazlarının hiçbir envantere kayıt edilmediği, dinleme cihazı satın alındığına dair fatura ve ödeme belgelerinin imha edildiği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verilirken, şüpheli Ömer Altıparmak’ın tüm gelişmelerden haberdar olduğu öne sürüdü.