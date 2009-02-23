Erdoğan'ın mitingleri devlet destekli

Muhalefet tepkili

Devletin imkânları kullanıldı

Yasaklar 19 Mart’ta başlıyor



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, AKP’nin seçim mitinglerine Başbakanlık’a ait helikopter ve uçaklarla gitmesi tartışma konusu oldu. AKP, Erdoğan’ın gezilerini, “Başbakan gittiği illerde hem miting, hem açılış gerçekleştiriyor. Seçime 10 gün kalaya kadar da bunu yapabilir” diye savunuyor.Bu uygulamayı etik bulmayan muhalefet, “Takiye yaparak hukuki bir kılıf buluyor ve hukuku istismar ediyorlar. Böyle eşit yarış olmaz” görüşünü dile getiriyor. Seçim yasaklarına göre, hükümetler, seçim tarihine 10 gün kalana kadar açılış törenleri gerçekleştirebiliyor.Erdoğan, 29 Mart’taki yerel seçimler için bugüne kadar 13 ilde miting gerçekleştirdi. Başbakan, yolculuklarını Başbakanlık’a ait OBA helikopteri ile ANA ve ATA uçaklarıyla yaptı. Mitinglerin olduğu illerdeki programlarında valilik ziyareti ve toplu açılışlar da bulunan Erdoğan, Başbakanlık’a ait otobüs ve makam aracını kullandı. Miting alanına giderken AKP’nin seçim otobüsünü kullanan Erdoğan, toplu açılışların yapılacağı yere ise bazı illerde Başbakanlık’a ait otobüsle gitti.Erdoğan’ın mitinglerine Başbakanlık’a ait araçlarla gitmesini muhalefet eleştirirken AKP savundu. Tarafların değerlendirmeleri şöyle:Başbakan ve AKP, parti mitinglerini kamu araçlarıyla ve kamu parasıyla yapmayı adet edindi. Halkın vergileriyle miting yapıyor. Bu seçimlerin meşruiyetini kaybettiriyor.Eşit şartlarda yarış yapılmıyor. Açılışları bahane ederek araçları kullanıyorlar. Diyarbakır’da yine kullanıldı. Valiyi ziyaret ediyor, “TOKİ açılışları yapıyorum” diyor. Olmaz böyle şey. Seçim mitinginin parası devlet tarafından karşılanıyor.Bu yaptığı siyasi partiler ve seçim kanununa, YSK’nın kararlarına aykırı. Başbakan mitinginin peşine hükümet faaliyeti katarak takiye yapıyor. Hukuku istismar ediyor. Seçim propaganda mitinginin devlet imkânlarıyla yapılması suç.Başbakan seçim döneminde resmi araçları kullanmamalı. Resmen kullanabilir, ama, etik ve ahlaken kullanmaması lazım. Diyarbakır’a gidip miting yapıyorsun, bunu devlet hizmetlerinden ayırmak lazım. Normal olan Başbakanın parti çalışmalarında resmi hiçbir aracı kullanmamasıdır. Umarım Başbakan etik değerleri göz önüne alarak önümüzdeki mitinglerde bırakıp parti imkanlarıyla yapar.Başbakan seçim gününden 10 gün öncesine, yani 19 Mart’a kadar gidilen illerde açılış yapılıyorsa kullanabilir. Çünkü Başbakan o illere sadece miting için gitmiyor, resmi açılışlar için de gidiyor. Siyasi tarihimizde başka başbakanlar hep bu davranışı sergilemiştir.”Yanına bazı AKP yöneticileriyle milletvekillerini de alan Erdoğan’ın Başbakanlık araçlarıyla gittiği ve miting yaptığı illerden bazıları şunlar:Ankara’dan Kırşehir’e gidiş-dönüşte OBA helikopterini kullandı.Ankara’dan Kastamonu’ya OBA helikopteriyle gitti. Açılışlar yapılırken Başbakanlık otobüsü kullanıldı.Ankara’dan Sivas’a ANA uçağı ile gitti. Açılışlarda Başbakanlık otobüsü kullanıldı.Ankara’dan Sinop ve Amasya’ya ANA uçağı ile gitti.Ankara’dan Samsun’a ANA uçağı ile gitti. Ankara’ya da yine ANA ile döndü. Samsun’da açılışlarda Başbakanlık otobüsünü kullandı.Ankara’dan Kırıkkale’ye OBA helikopteri ile gitti. Açılışlarda Başbakanlık otobüsünü kullandı.Ankara’da ATA uçağı ile Aksaray’daki mitinge geçmek için Nevşehir’i gitti. Nevşehir’den İstanbul’a ATA ile döndü.İstanbul’dan Sakarya’ya gidiş-dönüşte OBA helikopterini kullandı.İstanbul’dan Diyarbakır’a ANA uçağıyla gitti.Ankara’dan Adıyaman’a ATA uçağı ile gitti.YSK’nın belirlediği seçim yasakları içinde yer alan propaganda dönemi yasakları şöyle: Seçim propagandasının başlangıcı olan 19 Mart 2009’dan itibaren oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde şu kurallara uyulacak:Bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanunu’na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.Başbakan ve bakanlarla, milletvekilleri yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı karşılama ve uğurlamalar, törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek, Başbakan ve bakanlar, seçimle ilgili çalışmalarında ve konuşmalarında bu kanun hükümlerine bağlı olacak.Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandasıyla ilgili gezilerine hiçbir memur katılamayacak.