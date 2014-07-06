Erdoğan'ın mitinginde 'silahlı şüpheli' alarmı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Samsun Canik'te yaptığı konuşması öncesinde korumaları alarma geçiren bir olay yaşandı. Başbakan'ın geldiği sırada, milletvekillerinin arasına giren ve üzerinde silah bulunan şahıs korumalar tarafından apar topar uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

Erdoğan, Samsun'daki bazı açılış ve ziyaretlerine devam etti. Canik ilçesi yeni belediye binası açılış törenine katılan Başbakan Erdoğan'ın yanına yaklaşmaya çalışan ve üzerinde silah bulunan şahıs, korumaları alarma geçirdi.



Büyükşehir belediye binasını ziyaretinin ardından Canik ilçesine gelen Başbakan Erdoğan, burada belediyenin yeni hizmet binasını ve Adnan Menderes Demokrasi Meydanı açılışına katıldı. Açılış saati 11.30 olarak belirlenen törene Başbakan saat 14.00'te geldi. Başbakan'ın alana gelip otobüsten indiği andaki kargaşada milletvekillerinin arasına giren ismi öğrenilemeyen bir şahıs, Başbakanlık korumalarının dikkatini çekti. Bir koruma, belindeki silahı fark etmesiyle şahsı gruptan ayırdı. Başbakan'a metrelerce yaklaşan kişinin polis veya görevli olmadığının anlaşılması üzerine belindeki silahı alan korumalar, apar topar şahsı sorgulanmak üzere gözaltına alıp alandan uzaklaştırdı.

Polis ve vatandaş arasında tartşışma

Erdoğan'ın Canik konuşması öncesi ise polisler ve vatandaş arasında tartışma yaşandı. Adanan Menderes Demokrasi Meydanı'nı boşaltmak isteyen polis vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Tepki gösteren vatandaşları görevliler meydandan dışarı çıkardı.