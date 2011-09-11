-Erdoğan'ın, Mısır, Tunus ve Libya ziyareti ANKARA (A.A) - 11.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12-15 Eylül tarihleri arasında Mısır, Tunus ve Libya'yı ziyaret edecek. Erdoğan'ın beraberinde bakanlar, üst düzey bürokratlar, iş adamları ve gazetecilerden oluşan heyetle gerçekleştireceği ziyaretler sırasında, yeni bir sürece girmiş bulunan dost ve kardeş ülkelere Türkiye'nin verdiği destek vurgulanacak, çeşitli alanlarda gerçekleştirilebilecek işbirliği imkanları ele alınacak. Erdoğan, yarın gideceği Mısır'da Yüksek Askeri Konsey Başkanı ve Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi ve Başbakan İsam Şeref ile görüşecek. Başbakan Erdoğan ile Mısır Başbakanı İsam Şeref tarafından, Türkiye ve Mısır arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi tesisine ilişkin Ortak Siyasi Bildirge'nin ve bu çerçevede ekonomi, ticaret, eğitim, kültür, spor, basın, kamu yönetimi ile karşılıklı yatırımların teşviki alanlarında bir dizi anlaşmanın imzalanması da öngörülüyor. Arap Ligi Genel Sekreteri Nebil El Arabi ile görüşmesi ve Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda konuşma yapması beklenen Erdoğan, Kahire'de Mısır'ın önde gelen siyasi parti liderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Tahrir Devriminin genç liderleri ve Mısır'da yatırımı bulunan Türk müteşebbisleri ile de bir araya gelecek. Başbakan Erdoğan, Mısır'ın ardından 14 Eylül'de Tunus'a yapacağı ziyarette ise Cumhurbaşkanı Vekili Fuad El Mebazza, Başbakan El Baci Kaid El Sebsi ve önde gelen siyasi parti liderleri ile görüşecek. Erdoğan, 15 Eylül'de Libya'ya geçerek burada Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ile görüşecek. Bu ziyarette, Libya'daki siyasi dönüşüm, kurumsal yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınma sürecine Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar ele alınacak.