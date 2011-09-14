-Erdoğan'ın Mısır gezisi İsrail ve Alman basınında TEL AVİV (A.A) - 14.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti sırasında Kahire'de yaptığı konuşma İsrail'de gazete, televizyon ve radyolarda geniş yer alırken, gazeteler genelde Erdoğan'ın İsrail'e yönelik, "İsrail'in saldırganlığı, halkının geleceğini tehlikeye atıyor" sözlerini ön plana çıkardılar. Haaretz gazetesinin İngilizce ve İbranice baskılarında, "Erdoğan Kahire'de: İsrail'in saldırganlığı, halkının geleceğini tehlikeye atıyor" başlığı öne çıkarıldı. Haberde, İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yigal Palmor'un Erdoğan'ın sözleriyle ilgili değerlendirme yapmayı reddettiği de belirtildi. Öte yandan, Haaretz gazetesi yazarlarından Zvi Bar'el, "(Erdoğan'ın) Söylemedikleri" başlığı altında yazdığı haber yorumunda, Başbakan Erdoğan'ın dün Kahire'de yaptığı konuşmalardan örnekler verirken, "Gösteride bir Türk Obaması, yeni bir Osmanlı Sultanı veya İsrail'e savaş açan bir lider görmeyi bekleyenler, paralarını geri isteyebilirler" diye yazdı. Erdoğan'ın Kahire'de söyledikleri kadar söylemediklerinin de önemli olduğunun altı çizilen yorumda, "Erdoğan'ın İsrail ile ilişkilerin iyileştirilmesine kapıyı kapatmadığı" ifade edilerek, Erdoğan'ın Akdeniz'de hareket özgürlüğünü korumayla ilgili Türkiye'nin niyetlerini dile getirmediği, ne İsrail büyükelçisinin kovulmasıyla övündüğü, ne de İsrail'in Kahire büyükelçiliğine yapılan saldırı üzerinden Mısır'ın yaralarına tuz döktüğü kaydedildi. Yine de Erdoğan'ın Mısır ziyaretinin ratingine veya Türkiye'nin bölgedeki önemine odaklanmanın bir hata olacağını söyleyen Bar'el, İsrail'in yapması gerekenin çözülmesi gereken Türkiye ile kişisel meselesine odaklanmak olacağının altını çizdi. -"Kahraman gibi karşılandı"- Jerusalem Post gazetesi de Erdoğan'ın Kahire konuşmalarıyla ilgili haberinin başlığında Erdoğan'ın konuşmasındaki "İsrail kendi meşruiyetine zarar veriyor" başlığını kullandı. Haberde, Türkiye Başbakanı'nın Kahire'de, Arap Birliği karargahının etrafında adını tekrarlayan yüzlerce Mısırlı tarafından "kahraman" gibi karşılandığına da dikkat çekilirken, pankartlardan birinde Müslüman Kardeşler'e atıfta bulunan "Erdoğan Erdoğan...Kardeşler'den büyük bir hoşgeldin" yazdığı kaydedildi. Haberde, Arap Birliği binası dışındaki bir Suriyeli'nin "Erdoğan bir Arap kahramanına dönüştü" dediğine de yer verildi. Haberde, Kahire'nin El Ehram Politika ve Stratejik Etütler Merkezi'nden Nebil Abdülfettah'ın "(Türkiye'nin) İsrail'e karşı bütün bu hareketlerinin tek anlamı, değişim ve iktidar özlemi içindeki yeni nesil Arap gençliği üzerindeki etkisini yaymak ve Arap bölgesinde bir siyasi güç olarak kendisine destek sağlamaktır" dediği; bir diğer Mısırlı analist Adil Süleyman'ın da Erdoğan'ın İsrail'e yönelik tüm sözlerine karşı, Ankara'nın eski müttefiki ile bağlarını koparmayacağını belirttiği; bir NATO üyesi olarak Batı ile aynı çizgisinde kaldığına ifade ettiği kaydedildi. İbranice yayımlanan gazetelerden Yedioth Ahronot, ikinci sayfasında "Türkiye Başbakanı Mısır'a gitti ve İsrail'e saldırdı" ifadelerini kullandı. Gazetenin haberinde, Erdoğan'ın Mısır'ın başkentinde, İsrail'e daha yakın bir mesafeden İsrail'e imalı tehditlerde bulunduğu ve "İsrail geleceğini tehlikeye atıyor" dediği kaydedildi. Yedioth Ahronot, "Türk liderine 'rock starı' gibi bir karşılama yapıldığını" da vurguladı. Gazete, ekonomi ekinde de İsrail'in boykotunun Türkiye'yi etkilemediğinin altını çizdi. Türkiye'deki tüm otellerde doluluk oranının yüzde 100 olduğuna dikkat çekilen haberde, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisindeki büyüme hızının, dünya sıralamasında ikinci geldiği kaydedildi. Haberde, 3,5 milyar dolarlık bütçe açığının Türkiye'deki endişe konularından biri olduğu ifade edildi. -"Yeni Selahaddin Eyyubi"- İsrael Hayom (İsrail Bugün) gazetesi "Mısır sokaklarının heyecanlı bir şekilde Erdoğan'ı karşıladığı" ifade edilirken, "Erdoğan: Yeni Selahaddin Eyyubi" ifadesi kullanıldı. Haberin alt manşetlerinde de "Türkler'in, İsrail uçakları ve gemilerini düşman olarak tanımladığı" kaydedildi. Haberin bir diğer başlığında da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Eninde sonunda sağduyu hakim olacaktır" sözleri yer aldı. Maariv gazetesi de Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin sürekli tırmandığını vurguladı. Gazete, Türk ordusunun İsrail ordusuna ait uçak ve gemileri düşman olarak tanıyacağını başlıklarına taşırken, Erdoğan'ın Kahire'deki konuşmasında "İsrail geleceğini tehlikeye atıyor" dediğini kaydetti. Haberde, bugün toplanması beklenen İsrail'in "Sekizler" olarak anılan iç kabinesinin, Türkiye'nin Lahey'e başvurmasına misilleme olarak Türklerin Kürtlere ve Ermenilere yaptıklarını Lahey'e götürmeyi ele alacağını bildirdi. İsrail'deki önemli haber sitelerinden İbranice Walla ise konuyla ilgili haberinde, Başbakan Erdoğan'ın Kahire'de "İsrail terör eylemlerinin cezasını ödeyecektir" dediğini aktardı. İsrail Ordu radyosu, haberinde "İsrail, Erdoğan'ın saldırgan beyanlarına karşın mutedil davranmayı sürdürüyor" dedi. Radyodaki açıklamasında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Dani Ayalon, "Dişimizi sıkıp sorumlu davranmak lazım. Her söze cevap vermek şart değil" diye konuştu. İsrailli yetkililerin radyoya yaptığı açıklamada ise, "Erdoğan'ın bölge halklarının İsrail'e duydukları nefret üzerinden Arap dünyasında güç kazanmaya çalıştığı" öne sürüldü. -Yeni halife- Die Welt gazetesi "Yeni Halife" başlığıyla birinci sayfadan verdiği haberde, Osmanlıların zamanında Arap ülkelerini "ateş ve kılıçla fethettiği", Başbakan Erdoğan'ın ise bu ülkeleri günümüzde kameralar ve İsrail karşıtı söylemlerle fethettiği şeklinde görüş belirtti. Erdoğan'ın "Arap baharını" yaşayan ülkelere yaptığı ziyaretinin ilk durağı olan Kahire'de, "İsrail'in, işlediği suçların cezasını çekmesi gerektiğini" söylediği ifade edilen haberde, Mısırlıların Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla karşıladığı, Erdoğan'ın, Mısır'lı eski savunma bakanlarının portrelerinin yer aldığı duvarın önünden bir pop yıldızı gibi geçtiği kaydedildi. Berliner Morgenpost gazetesi de, "Erdoğan Ortadoğu'nun prensi" başlığıyla yer verdiği haberde, binlerce Mısırlı'nın Erdoğan'ı karşılamak için havaalanına gittiği ve "Mısır, Türkiye el ele" ve "Erdoğan İsrail'den korkmuyor" şeklinde slogan attığını yazdı. Erdoğan'ın bir yıldız gibi karşılandığı ifade edilen haberde, Mısır'lı Halife Gaballa adlı bir gazetecinin, "O, kendisiyle oynanamayacak kadar güçlü ve gururlu bir adam. Cemal Abdül Nasır gibi gerçek bir lider" şeklindeki sözleriyle Mısırlıların duygularını yansıttığı kaydedildi. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de, Mısır'da bir halk kahramanı gibi karşılanan Erdoğan'ın, Mısırlılara laik bir devlet kurmaları çağrısında bulunduğunu belirtti. -Bazı Alman politikacılar rahatsız- Bazı Alman politikacılar ise, Başbakan Erdoğan'ın yaptığı ziyaretlerden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Avrupa Parlamentosu Üyesi Elmar Brok, "Der Spiegel" dergisinin internet sayfasına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Arap dünyasında bölgesel bir güç olma yolundaki çabasına şüpheyle baktığını belirterek, Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu gibi ülkesini bölgesel bir güç haline getirmek istediğini, artık AB'ye üye olma hedefini gütmediğini ve bölgedeki güvenilirliğini artırmak için İsrail ile yaşanan krizden faydalandığını savundu. Alman Hür Demokrat Parti'li (FDP) Avrupa Parlamentosu Üyesi Alexander Graf Lambsdorff da, Türk hükümetinin yön değiştirdiğini ve AB hevesinin azaldığını iddia etti. Alman Yeşiller Partisi'nin Avrupa Parlamentosu Grup Başkanı Daniel Cohn-Bendit, Türkiye ve İsrail arasında yaşanan krizin sorumlularının sadece Ankara'da aranmasının yanlış olduğunu belirterek, Erdoğan'ın tavırlarını kabul edilemez ve siyasi olarak tehlikeli bulduğunu, ancak İsrail'in inatçı tavrından dolayı bunun da anlaşılır olduğunu ifade etti. "Erdoğan kırgın" diyen Cohn-Bendit de, Türkiye için AB üyeliğinin artık bir perspektif olmaktan çıktığını savundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, Türkiye'nin AB'ye üye olması için hiç bir şey yapmadığına da dikkat çeken Cohn-Bendit, AB'nin uzun zamandan beri Türkiye'nin Avrupa'ya entegre olmasını reddettiğini ve böylece Erdoğan'a, Arap ülkelerinde "bölgesel bir güç olma kartını oynamaktan başka seçenek bırakmadığını" kaydetti.