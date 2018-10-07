"Erdoğan'ın McKinsey kararı tartışmanın ve konuşmanın değerli bir sermaye olduğunu gösterdi"

Karar'dan Mustafa Karaalioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın McKinsey kararının bir sonuca varmak için tartışmanın ve konuşmanın ne kadar değerli bir sermaye olduğunu gösterdiğini kaydetti.

"Asıl mesele bundan daha önemlidir"

Karaalioğlu, "McKinsey tartışmasının büyük faydası" başlığıyla kaleme aldığı yazısında, McKinsey meselesinin başka bir yönüne işaret etti. Yazar, "McKinsey mevzusu hiçbir şeye yaramadıysa tartışma ve konuşmanın ne kadar değerli bir şey ve olmazsa olmaz bir ihtiyaç olduğunu gösterdi. Umarız bundan sonra da bu yöntem işler ve bir daha kimse beğenmediği görüşü yaftalayarak susturmaya çalışmaz" dedi.



Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu'nun "McKinsey tartışmasının büyük faydası" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz