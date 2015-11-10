Erdoğan'ın makam odasındaki 'rabia heykeli' dikkat çekti

Anadolu Ajansı, ABD Başkanı Barack Obama ile görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın makam odasındaki fotoğrafını servis etti. Anadolu Ajansı, fotoğrafa "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Obama'nın telefon görüşmesi" notunu düştü. Erdoğan'ın masasında yer alan rabia figürlü tahta heykel dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre Tayyip Erdoğan ile Barack Obama'nın telefon görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin görüş teatisinde bulunularak, ılımlı Suriye muhalefetini güçlendirmeye yönelik ortak çabaların artırılmasının ve DAEŞ'e baskının yoğunlaştırılmasının önemine değinildi.

ABD Başkanı Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramasıyla gerçekleşen görüşmede, Obama 1 Kasım genel seçimlerinin sonuçlarından dolayı Türk halkını kutladığını ifade etti.



Antalya'da yapılacak G-20 Zirvesi'nin gündem maddelerinin ele alındığı görüşmede, Erdoğan ile Obama, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin görüş teatisinde bulundu.



Makam odasından fotoğraf

Öte yandan, Anadolu Ajansı ABD Başkanı Barack Obama ile görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın makam odasındaki fotoğrafını servis etti. Anadolu Ajansı, fotoğrafa "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Obama'nın telefon görüşmesi" notunu düştü. Erdoğan'ın masasında yer alan rabia figürlü tahta heykel dikkat çekti.