Erdoğan'ın Köşk adaylığı kesinleşince Başbakanlığı bırakması gerekecek mi?

Radikal yazarı Tarhan Erdem, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması halinde Başbakanlık görevini bırakıp bırakmayacağına ilişkin, "Bana göre yasalar ne derse desin, adaylığı kesinleşince değil, malum istişareler(!) başlayınca, ayrılmalıydı" dedi. AKP'de 3 dönem kuralına devam kararının alınması ile Erdoğan'ın mecburi Köşk adayı olduğunu belirten Erdem, "Gerçekte, CB adayı olduğunda görevi bırakacak ilk kişi başbakan olmalıdır; çünkü seçmenin oyunu etkileyecek kararları O kısa zamanda yürürlüğe koyabilir" ifadelerini kullandı.

Tarhan Erdem'in Radikal gazetesinde "Köşk'e mecbur!" başlığıyla yayımlanan (5 Mayıs 2014) yazısı şöyle:

İkinci tura kalacak aday nasıl bulunur? İkinci tura kalındığında, başarı ne demektir?

AK Parti’nin son kararı, Attila İlhan’ın bir şiirini hatırlattı: “Ben sana mecburum bilemezsin / Adını mıh gibi aklımda tutuyorum / Büyüdükçe büyüyor gözlerin / Ben sana mecburum bilemezsin / İçimi seninle ısıtıyorum. …”

3 dönem kuralının devam edeceği ve seçim sisteminin değişmeyeceği kararı, Erdoğan’ın “Köşk'e mecbur” oluşunu açığa vurdu!

Köşk'e mecbur olmasaydı, o kural değiştirilir, tam da bugünler için gerekli insanlar Meclis dışına salınmazdı. Mamafih, Cumhurbaşkanı seçiminden sonrası için, ben yine de 3 dönem kuralının değişme kapısının açık tutulmasından yanayım; Ağustos’tan sonra seçime dokuz ay var, Tüzük maddesi değişebilir. Fakat CB adaylığı bakımından, son karardan sonra çare yok, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı (CB) adayı olacak!

Bu karmaşa içinde, CB seçimlerini karışık hale getirmemek için CB Seçimi Kanununda yazılı bazı sorunları çözmeliyiz:

Bizim genel seçim için hazırlanmış kanunlarımızın CB seçiminde uygulamasıyla ilgili ilke kararlarını CB Seçimi Kanununa göre, YSK ilan edecektir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) çıkarması gereken birçok düzenlemenin hiçbirini yayımlanmadı; anlaşılması zor bir durum var galiba! Günler geçince, “zaman kalmadı” denilip hayıflanmanın yararı olmaz. Bunların bir kaçını yazayım: Seçim kanunlarının CB Seçiminde hangi maddelerinin nasıl uygulanacağı, bağış kabulü, masrafların nasıl tutulacağı, adaylık işlemleri, propagandanın düzenlenmesi, oy pusulası basımı, seçim takvimi, yurt dışında oy verme işlemleri ve diğer işlemler hakkında YSK’nın kararlarını yarından tezi yok, hemen çıkarmalıdır.

Önemli sorulardan biri, bu seçimde aday olacağı hemen hemen kesinleşen Başbakanla ilgilidir: Adaylığı resmen ilan edilince, başbakanın görevinden ayrılması gerekir mi, gerekmez mi?

Bana göre yasalar ne derse desin, adaylığı kesinleşince değil, malum istişareler(!) başlayınca, ayrılmalıydı. Ancak 2012 başlarında, Erdoğan’ın adaylığına göre hazırlanan CB Seçimi Kanunu, başbakanın adaylığı çözülmeden kabul edilmişti. Kanunda, ilçe belediye başkanlarının, sendika şubeleri yöneticilerinin, parti ilçe yönetim kurulu üyelerinin ve bütün kamu görevlilerinin adaylıkları kesinleştiğinde “görevlerinden ayrılmış sayılacakları” hükmü vardır ama, Başbakan’a ait bir kural yoktur!

Gerçekte, CB adayı olduğunda görevi bırakacak ilk kişi başbakan olmalıdır; çünkü seçmenin oyunu etkileyecek kararları O kısa zamanda yürürlüğe koyabilir. Başka bir konu da, muhalefet partilerinin stratejileriyle ilgili:

Şimdiye kadar açıklanmadığına göre, uygun bir aday bulunamadığı anlaşılıyor. İki yıldan beri çalışılması gereken bir konuydu; bütün yollar gözden geçirilip uygun politikalar belirlenmeliydi!

Şimdi üzerinde düşünülecek bir yol daha var: İkinci turu, CB seçimi kanununun 17’inci maddesinde yazıldığı gibi, “halkoylamasına” dönüştürmek. Bu durumda ikinci tura kalan aday geri çekilir ve Ak Parti adayı yalnız bırakılır! Bu ve benzer stratejilere, şu sorulara açık yürekle sorulduktan ve cevaplandıktan sonra bir karar verilebilir: Erdoğan’ın ilk turda seçilme olasılığı ne kadardır? İkinci tura kalınması için nasıl bir aday bulunmalıdır? İkinci tura kalındığında, başarı ne demektir?

Muhalefetin seçim kazanması olası mıdır ve bu nasıl sağlanır. Erdoğan, ilk turda 30-35 oy almış bir adayla mı, yoksa tek başına kaldığında mı yenilebilir?

Nasıl?

Yazının sonuna geldiğimde Sayın Erdoğan’ın “Köşk'e mecbur” olduğunu yine hatırladım; Siz de unutmayın!