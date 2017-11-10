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Erdoğan'ın korumalarına özel kamuflaj

Kamuflaj ilk kez Anıtkabir'deki törende kullanıldı

10 Kasım 2017 15:18

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 79. ölüm yıl dönümü Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın korumaları, özel olarak üretilen ve dünyada başka örneği bulunmayan kamuflajları ilk kez kullandı.

Cumhurbaşkanlığı korumalarının, özel olarak üretilen ve dünyada başka bir örneği bulunmayan kamuflajları ilk kez bu törende kullandığı öğrenildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yıl dönümünde Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bakanlar Kurulu üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken garnizonda görevli askerler, elektronik cihazlarla kimlik kontrolünün ardından Anıtkabir'e alındı.

 

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