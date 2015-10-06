"Erdoğan'ın korumaları ile Belçika VIP korumaları yumruklaştı"

Belçika Radyo Televizyon (RTBF) internet sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları ile Belçikalı yakın koruma polisleri arasında iki defa gerginlik yaşandığını ileri sürdü. Fransızca yayın yapan sitenin iddiasına göre, gerginlik yumruklaşmaya kadar vardı.

Engin Akgürbüz’ün DHA’da yer alan haberine göre, siteye göre, ilk gerginlik 4 Ekim Pazar akşamı Erdoğan’ın Türk vatandaşlarına hitap ettiği alanda yaşandığının kaydedildiği haberde, “Belçika polisiyle Türk Cumhurbaşkanı’nın güvenlik güçleri arasında ilk itişme yaşandı” denildi.

"Erdoğan'ın koruması dirsek attı" iddiası

İkinci gerginliğin pazartesi günü Erdoğan’ın konuşma yaptığı Egmont Enstitüsü’nde yaşandığının kaydedildiği haberde “burada çok daha sert” bir itişme yaşandı. İtişmenin sebebinin Erdoğan’ın ziyaret edeceği bir yerin önceden kontrol edilmesi konusunda olduğu vurgulandığı haberde şöyle denildi:

“Belçika güvenlik güçleri kendi toprakları üzerinde Türk Cumhurbaşkanı’nı korumanın kendi görevleri olduklarını düşündüklerinden kontrolü kendilerinin yapmaları gerektiğini belirttiler ancak Türk güvenlik güçleri ise kontrolü kendileri yapmak istediler. Bu gerginlik sırasında iki taraf arasında önce itişme sonrasında ise yumruklaşma yaşandı. Erdoğan’ın yakın korumalarından bir tanesi Belçika VIP korumalardan bir tanesine dirsek attı. Türk koruma bundan çok kısa bir süre sonra da kendini yerde buldu. Hemen ardından sükûnet sağlandı.”