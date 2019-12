Erdoğan'ın koruma polisi: Ben iyiyim

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'in Hopa İlçesi'ndeki mitingi sonrasında seçim otobüsünden düşerek ağır yaralandıktan sonra Rize Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan koruma polisi 36 yaşındaki Servet Erkan, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı. Erkan, kameralara el sallayarak “Ben iyiyim" dedi.





'BEN İYİYİM'



Başbakan Erdoğan’ın geçen 31 Mayıs tarihinde Artvin’in Hopa İlçesi’ndeki mitingi sonrasında otobüsten düşerek ağır yaralanan ve ilk tedavisi Hopa Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra helikopter ambulansla Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan koruma polisi Servet Erkan, 15 gün sonra yoğun bakımdan çıkarıldı. Kameralara el sallayan ve "Ben iyiyim" diyen Erkan’ı Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Turhan Talu, Emniyet Müdürü Şammaz Demirtaş, Rize Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz ziyaret ederek Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hasan Türüt’ten bilgi aldı. Erkan’la sohbet eden Vali Hacımüftüoğlu, daha sonra alçılı sol koluna ismini ve "geçmiş olsun" dileğini yazdı. Sağlık durumunu iyi olduğunu ifade eden koruma polisi Erkan ise, “Şu anda yapacak bir şey yok. Her şey yapıldı. Şimdi tam olarak iyileşeceğim günü bekleyeceğimö dedi.





'SERVET HEM BU ÜLKEYE HEM DE AİLESİNE BAĞIŞLANDI'



Servet Erkan'ı Ankara’ya uğurlayacaklarını ifade eden Vali Seyfullah Hacımüftüoğlu, “Bizim burada yapacaklarımız bitti. Servet’te biran önce ailesine kavuşmak istiyor. Ama kalmak isterse biz ona ailesinden daha iyi bakarız. Ama eşi de bir polis memuru. Çocuğu var. Onları da görmesi lazım. Ankara’ya uğurlayacağızö dedi ve “Tedavi süresince emeği geçen tüm doktor arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm güm saat saat durumu yakından takip edildi. Başbakanımız da an be an durumu hakkında bilgi aldı. Servet hem bu ülkeye hem de ailesine bağışlandıö diye konuştu.





'SEÇİM SONUÇLARI SENİN GÖREVE DEVAM EDECEĞİNİ GÖSTERİYOR'



Koruma polisi Servet Erkan'a "Seçim sonuçlarından haberin var mı?" diye soran Vali Hacımüftüoğlu, "Hayır" cevabını alınca da, "Seçim sonuçları senin göreve devam edeceğini gösteriyorö dedi.





AMBULANS UÇAKLA GATA’YA SEVK EDİLECEK



Koruma polisi Servet Erkan, bugün ya da yarın helikopter ambulansla Rize’den Trabzon’a gönderilecek, oradan da ambulans uçakla Ankara’ya götürülecek ve GATA’ da tedavi altına alınacak.