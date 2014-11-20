Erdoğan'ın konutunda 'böcek' çıkınca Fidan, polisi suçlamış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde iki konutunda bulunan dinleme cihazları nedeniyle MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Emniyet'i sert şekilde suçladığı böcek iddianamesinde yer aldı. Dinlemelerin anlaşılmasının ardından Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak’ın Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) çağrıldığı ve Müsteşar Hakan Fidan tarafından sert bir dille suçlandığı ortaya çıktı. Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Fidan’ın, “Başbakanlık konutunda arama/tarama yaptınız mı?” diye sorduğu, Altıparmak’ın, “2010 yılından sonra gitmedik” demesi üzerine ortamın gerildiği anlaşıldı. Böcek iddianamesinde anlatılan diyaloga göre Fidan, İstihbarat Dairesi ekiplerinin yaptığı arama/tarama faaliyetine ilişkin Altıparmak’ı ve ekibini suçladı. İddianameye göre Altıparmak, bu uyarıya rağmen soruşturma başlatmak yerine personelini savundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı sırasında Çankaya’daki resmi konutuna ve Keçiören’deki ikametine dinleme cihazı konduğu iddiasına ilişkin 13 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ‘ siyasi ve askeri casusluk’ başlıklı 328. maddesi uyarınca 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Davanın 13 sanığı arasında, eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz, İstihbarat Daire Başkanlığı’na bağlı Başbakanlık Teknik Arama Ekibi Amirleri Serhat Demir ve Sedat Zavar, eski İstihbarat Dairesi Teknik Şube Müdürü Ali Özdoğan ve eski Başbakanlık Güvenlik Sistemleri Amiri Ahmet Türer de yer alıyor. İddianamede; Demir ve Zavar’ın yönettiği bir grup polisin 24 ve 25 Kasım 2011’de böcekleri yerleştirdikleri ve yaklaşık bir ay süreyle dinleme işlemi yaptıkları iddia ediliyor.

Altıparmak ‘gitmedik’ demiş

İddianamede dikkat çeken bir bilgiye göre; böcek bulunmasından sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar ile eski İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak, MİT’e giderek Müsteşar Hakan Fidan’la görüştü. Fidan, görüşmede Altıparmak’a Daire'ye bağlı arama/tarama ekiplerinin Başbakanlık’a Kasım-Aralık 2011’de gidip gitmediğini sordu. Altıparmak, “Arama/tarama ekiplerinin 2010 yılı öncesinde gidilmekle birlikte son iki yıldır gitmediklerini” söyledi. Fidan bu yanıta kızarak, Altıparmak’ı suçladı. İddianamede, bu görüşmeye ilişkin şu detaylar anlatıldı: “MİT tarafından Altıparmak ve ekibine yapılan bilgilendirme esnasında, Serhat Demir ile birlikte İstihbarat Dairesi personelinin başbakanlığa ait mekânlarda yaptığı arama/tarama faaliyetleriyle ilgili olarak emniyet görevlilerini itham eden, suçlayan ve tanık ifadeleriyle de desteklenen ciddi tespitlerin paylaşıldığı, bu paylaşıma rağmen Altıparmak tarafından herhangi bir soruşturma süreci başlatmak yerine, ilgili personel ile yapılan şifahi görüşmelerden edinilen bilgilere itibar etmek suretiyle personelini savunduğu ve kurumsal savunma refleksi geliştirildiği...”

İddianamede, MİT’te yapılan sert görüşmeden sonra Altıparmak’ın Emniyet Genel Müdürü Kılıçlar’a, “Benim bilgim olmadan ekip zaman zaman başbakanlığa ait mekanlara arama/tarama faaliyetine destek olmak üzere gitti” dediği ifade edildi.