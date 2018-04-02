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Erdoğan'ın konuştuğu salona alınmayan AKP'li: Reis'e rağmen FETÖ'cüler galip geldi

"Cumhurbaşkanımız FETÖ'cü olduğu iddia edilen biri tarafından esir alınmış durumda"

02 Nisan 2018 11:34

AKP Kongresi öncesi “Kripto FETÖ’cülerin” yönetimi ele geçirmeye çalıştığını öne süren AKP Adana İl Başkanı adayı Aydın Binboğa, bugünkü kongreye alınmadıklarını belirterek, Erdoğan'ın konuştuğu esnada, "Reise rağmen FETÖ'cüler galip geldi maalesef" yorumunda bulundu.

AKP’nin Adana 6. Olağan İl Kongresi’ne alınmayan AKP Adana İl Başkanı adayı Aydın Binboğa, kongre öncesinde açıklamada bulunarak, “Kripto FETÖ’cülerin” yönetimi ele geçirmeye çalıştığını öne sürdü. Aydın Binboğa, ayrıca Twitter hesabından ise şunları yazdı:

“Şu an talimat gereği kongre salonuna alınmıyoruz. Reise rağmen Fetöcüler galip geldi, maalesef. Cumhurbaşkanımız şu an FETÖ'cü olduğu iddia edilen biri tarafından esir alınmış durumda. Şu an Kripto FETÖ'cüler ve destekçileri adaylığımızı polis zoruyla engelliyor. Anayasal hakkımı kullanamıyorum. AKP'li biri olarak AKP'de aday olamıyorum. FETÖ bu ülkede siyaseti yönetiyor hâlâ."

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