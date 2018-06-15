"Erdoğan'ın konuşması, insanları sandıktan uzaklaştırmayı hedefliyor"

Seçimin güvenli geçmesi adına platformların çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın basına kapalı toplantıda söyledikleri tartışma yarattı. "Adil Seçim Platformu"nda yer alan Oyum Güvende ve Seçim Süreci Meclisleri'nin temsilcilerine göre Erdoğan'ın sözleri, "seçim güvenliğinin aleyhine bir çağrı".

24 Haziran seçimlerine 9 gün kala partilerin ve platformların seçimin güvenli geçmesi adına çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP İstanbul İl Başkanlığının ‘Mahalle Başkanları Toplantısı’nda “Bunu dışarıda konuşmam” diyerek yaptığı konuşma ve HDP’ye markaj uygulanması için yaptığı çağrı tartışma yarattı. Gazete Duvar'dan Serkan Alan, Erdoğan’ın sözlerini ve seçim güvenliğine dair çalışmaları, “Adil Seçim Platformu” içerisinde yer alan “Oyum Güvende” ekibinden Mehmet Onur Yılmaz ve Seçim Süreci Meclisleri’nden Nehir Sevim ile konuştu. Söz konusu haber şöyle:

Sandık güvenliği için 1.5 milyon görevli

CHP, HDP, İyi Parti, Saadet Partisi ve birçok platformla sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek kurduğu “Adil Seçim Platformu”, 24 Haziran seçimleri öncesi çalışmalarına devam ediyor. “Oyum Güvende” ekibinden Mehmet Onur Yılmaz’ın aktardığına göre Adil Seçim Platformu içerisinde yer alan ve sandık başlarına sandık kurulu üyesi verebilen partiler adına seçim günü 400 bin kişi resmi olarak görevlendirildi. Bu sayıya göre Türkiye genelinde ortalama her sandığa 2 kişi görevlendirilmiş oldu.

Kurul üyelerinin yanı sıra barolarla ve gönüllülerle yürütülen çalışma sonucu 50 bin avukat da seçim günü görev yapacak. Şu ana kadar müşahit sayısının 500 bin’e yaklaştığını, seçime yakın bu rakamın 1 milyonu bulmasını hedeflediklerini söyleyen Yılmaz, “Tüm ekiple birlikte 24 Haziran seçimlerinde yaklaşık 1.5 milyon kişiyle sandığa giren oyların doğru olarak yansıtılması için çalışacağız” dedi.

"Seçim güvenliğinin aleyhine bir çağrı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basına kapalı toplantıda sandıklarda görev yapacak partililere ilişkin sözlerini Yılmaz şöyle değerlendirdi:

“Erdoğan sandık kurulunun seçim güvenliğini denetlemesi üzerine bir çağrı yapsaydı açıkça kamuoyu bunu anlamlı görürdü. Partililerle yayınlanmamak üzere kendi toplantısında söyledikleri seçim güvenliğinin aleyhine bir çağrıdır. Yapılan çağrı seçim güvenliğini kontrol etmeye dönük bir çalışma çağrısıymış gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı olarak asıl görevi seçmenin sandığa atılan oyunun farklı çıkmayacağının güvenini sağlamaktır. Erdoğan’ın sözlerinin kendiliğinden yayıldığını düşünmüyoruz. İktidar çevresi seçim güvenliğinin aleyhine paylaşımları yaygınlaştırıyor. Kaygıları giderecek açıklamalar yapmıyorlar. Dolayısıyla seçmenin seçime yönelik kaygısını arttırarak insanların sandıktan uzaklaştırılmasını hedeflediklerini düşünüyoruz. İnsanların oylarını verdikten sonra gerçek sonuca ulaşamayacakları algısı yaratılarak sandığa gitmeleri engellenebilir. Biz de ilk başta bireysel oyumuz olmak üzere hangi siyasi partiye oy verdiğine bakmadan tüm seçmenin oyunun takipçisi olacağız. İnsanlara da seçim sonrası sandıktan ayrılmamalarını öneriyoruz.”

"Erdoğan'ın açıklaması bizim bilmediğimiz bir şey değil"

Seçim Süreci Meclisleri adına seçimin güvenli geçmesi için çalışan Nehir Sevim de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine ilişkin şu yorumu yaptı, “Erdoğan’ın açıklaması bizim bilmediğimiz bir şey değil ve sürpriz olmadı. Sandık kurulunda görev alacak kişilerin kura adı altında yandaş memurlardan seçilecek olması bir örnekti. Sandık kurulunda yaratılan basıya karşı biz de hesaplarımızı ona göre yapıyoruz. Adil Seçim Platformu olarak 2016 Referandumuna göre daha fazla sayıda sandık kurulu üyesi görevlendirdik. Sandık güvenliği için müşahit olarak görev almak isteyenler ise seçim sabahına kadar başvuru yapabilecek. Herkes Erdoğan’ın açıklamasının vahametini görüyor. Bu açıklamaların ardından insanların sandıkta müşahit olarak görev almalarını istiyoruz. Görev almasalar da kendi oy kullandıkları sandıkta gerçeğin yansıtılıp yansıtılmadığını mutlaka kontrol etsinler.”

Müşahit eksikliği olan iller

Adil Seçim Platformu üyesi Sandık Gücü’nün temsilcisi CHP Parti Meclisi üyesi ve milletvekili adayı Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından müşahitlik görevi için yeterli sayıya ulaşılamayan kritik illeri açıkladı. Çelebi’nin aktardığına göre Aksaray, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan ve Erzurum’da müşahit eksiği var.