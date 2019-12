Erdoğan'ın kızları gönüllü öğretmen olacak

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızları Esra Albayrak Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan, Ümraniye Belediyesince yürütülen okula ve okuma-yazma kurslarına gidemeyen engellilere evlerinde eğitim verilmesini öngören ''Biz Gönüllüyüz, Biz Öğretiriz'' kampanyasında gönüllü öğretmen olacak.





''Onlar okula gidemedi, biz onlara gidelim'' sloganıyla hayata geçirilen ''Biz Gönüllüyüz, Biz Öğretiriz'' kampanyasının tanıtım toplantısında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, kampanyada engellilere evlerinde, üniversite mezunlarından oluşan gönüllü öğretmenlerle okuma ve yazma öğretileceğini söyledi.





Okuma ve yazmanın 21. yüzyılda halledilmesi gereken en önemli konu olduğunu belirten Can, ''Geçen 7-8 yıllık AK Parti iktidarı döneminde konunun üzerine ne kadar hassasiyetle yaklaşıldığını herkes gördü. Ancak bu bir seferberlik davasıdır, milli bir davadır. Bizler de yerel yönetimler olarak elimizi taşın altına koymamız gerektiğini düşündük. Bu engelleri hep birlikte aşacağız'' diye konuştu.





Başbakanlık Özürlüler İdaresi'nin istatistiki verilerini incelediklerini, ilçedeki engelli vatandaşları belirlediklerini anlatan Can, toplam 4 aşamadan oluşan kampanyanın 7 Haziran'da başlayacak birinci aşamasında ''fiziksel engeli yüzünden evinden çıkamayan'', ikinci aşamasında ''evinden ancak özel imkanlarla çıkabilen'', üçüncü aşamasında ''zihinsel engeli sebebiyle öğrenme güçlüğü çeken'' ve dördüncü aşamasında ''işitme ve konuşma'' engeli olanlara eğitim verileceğini kaydetti.





Böylece engellilerin hayata sağlam tutunmasını sağlayacaklarını vurgulayan Can, projenin her aşaması ve her kur sonunda yapılacak sınavla engellilerin Milli Eğitim Bakanlığı Ümraniye İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen okur ve yazarlık sertifikasının da sahibi olacağını bildirdi.

Esra Albayrak Erdoğan, kampanyada yer almaktan çok büyük heyecan duyduklarını belirterek, tarihte Türkiye'de ya da dünyada pek çok ünlü, düşünür, başarılı insanın engelli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:



''ABD'nin 6. Başkanı Lincoln, ünlü besteci Beethowen, ünlü ressam Van Gogh, bilim adamı Newton, ünlü devlet adamı Napolyon engelliydi. Onlar tıpkı Metin Şentürk gibi hayata küsmediler, kendilerine, yakınlarına, sokağa küsmediler, eve kapanıp kalmadılar. Onlar engellerinden ötürü öfkelenmeyi, kızmayı, söylenmeyi zaman kaybı olarak değerlendirip, bunun yerine hayata sıkı sıkı sarılmayı tercih ettiler ve engelleri tek tek aşarak, tarihe, bilime, sanata yön verdiler. Bunun için kampanyayı son derece anlamlı ve önemli buluyoruz.''





Erdoğan, daha sonra toplantıya katılan ve kampanyaya destek veren şarkıcı Metin Şentürk'e teşekkür etti. Şentürk, kendisine ''Yeni Guinnes rekortmenimiz'' diye hitap eden Esra Albayrak Erdoğan'a ''Ben teşekkür ediyorum. Çıkışta sizi eve ben bırakabilirim'' diye espri yaptı. Erdoğan da ''Evde ufaklıklar var, sevinirim'' diye karşılık verdi.





Toplantıya eşi Fulya Şentürk ile katılan sanatçı Metin Şentürk, projenin, anlamlı ve duygu yüklü olduğunu belirterek, kendi eğitim döneminde bu tür kampanyalar olmadığını ve fırsatların da bu kadar çok olmadığını ifade etti.