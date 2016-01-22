Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı 200 bin liralık tazminat davası reddedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine "başçalan" ve "hırsız" dediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 200 bin liralık tazminat davası reddedildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, davanın karar duruşması dün Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Savunmaların ardından hakim Leyla Kundakçı davanın reddine karar verdi.

"Çocuklarımıza kötü örnek oluyorlar"

Hakim, kararını açıkladıktan sonra tarafların avukatlarıyla yaptığı sohbette "Siyaset bu hale getirilmemeli. Çocuklarımıza kötü örnek oluyorlar. Daha esprili bir dil kullanılabilirler" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 25 Şubat 2014 tarihinde partisinin grup toplantısında, o dönemde Başbakanlık görevini sürdüren Recep Tayyip Erdoğan için "Başçalan, hırsızdan Başbakan olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, da Kılıçdaroğlu'nun kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirterek, Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 200 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.



