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Erdoğan'ın katıldığı İstanbul'daki toplantı sona erdi

Gülseli KENARLI-Özden ATİK-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen genel istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı

24 Eylül 2017 22:06

Gülseli KENARLI-Özden ATİK-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı\'nda düzenlenen genel istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Yaklaşık 4 saat basına kapalı olarak süren toplantı sona erdi. Toplantıya ilişkin açıklama yapılmazken, Büyük Şehir Belediye Başkanlık seçiminin İBB Meclisinde Perşembe günü saat 16.00\'da yapılacağı öğrenildi.
Toplantının ardından Erdoğan\'ın, Ak Parti İl Başkanlığı\'ndan ayrılırken kapıda bir süre eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile sohbet ettiği görüldü. Erdoğan, çıkışta kapıda yaklaşık 10 dakika partililerle de sohbet etti. Arından makam aracına binen Erdoğan İl Başkanlığı\'ndan ayrıldığı sırada aracını durdurarak bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı. Ardından Kadir Topbaş da Ak Parti İl Başkanlığı\'ndan ayrıldı. Topbaş aracından gazetecilere el salladı. 
(FOTOĞRAF)

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