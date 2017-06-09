Erdoğan'ın 'kara kaplı' defteri 30 ay sonra AKP merkezinde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın toplantılarda yanından ayırmadığı kara kaplı defteri, 30 ay sonra parti merkezine döndü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan’ın tüm konuşmaları kısa kısa not aldığı, verdiği talimatları tarih atarak kaydettiği kara kaplı defterden 15 yıllık sürede onlarcasının biriktiği belirtiliyor. Erdoğan’ın, toplantılardan önce açtığı ve daha önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili neler yapıldığını bu defterinden takip ettiği anlatılıyor.

Cumhurbaşkanı’nın kara kaplı defteri, Bakanlar Kurulu’na, partinin MKYK ve MYK toplantılarına mutlaka götürdüğü, iki toplantı arasında yaptığı çalışmaları, gittiği seyahatleri ve katıldığı toplantılara ilişkin özetleri de bu deftere bakarak, milletvekilleri ve parti kurmaylarına aktardığı belirtiliyor. Erdoğan’ın parti içinde efsane haline gelen ‘kara kaplı defteri’ uzun bir aradan sonra genel merkeze döndü. Bu sürede Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantılarda kullanılan defter, önceki günkü MYK toplantısında yerini aldı.



Erdoğan’ın ilk toplantısında basına servis edilen fotoğrafta da elinin altında olan defter, 30 aydan sonra parti çalışmalarında yeniden kullanılmaya başlandı.



AKP içinde de sık sık ‘kara kaplı deftere’ atıflar yapılıyor. Erdoğan’ın ilgisi çeken olayları, partisinin aday olarak değerlendirebileceği yeni isimleri, bazı isimlerle ilgili iddia ve saptamaları da not aldığı defterin, özellikle seçim dönemlerinden önce önemli işlev gördüğü aktarılıyor. AKP içinde oldukça ünlü olan ‘kara kaplı defter’ ile ilgili espriler üretiliyor ve Erdoğan’ın hiçbir şeyi unutmadığına ilişkin olaylar anlatılıyor.